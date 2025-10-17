Κεντρικό πρόσωπο στις δημοσκοπήσεις η Καρυστιανού - Το 32,2% λέει ότι «σίγουρα» ή «μάλλον» θα την ψήφιζε

Σε κεντρικό πρόσωπο των δημοσκοπήσεων εξελίσσεται η Μαρία Καρυστιανού, με το ερώτημα "πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα Καρυστιανού" να απαντάται με διαρκώς αυξανόμενα ποσοστά.

Η τραγωδία των Τεμπών παραμένει ψηλά στην ατζέντα, με την απεργία του Πάνου Ρούτσι να επαναφέρει την υπόθεση στο προσκήνιο, μαζί με τη... συνδρομή της κυβέρνησης να απαγορεύσει ο χώρος μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη να χρησιμοποιείται για διαμαρτυρίες ή διαδηλώσεις.

Όσο η ώρα της δίκης πλησιάζει, καθώς η αίθουσα του δικαστηρίου στη Λάρισα θα ανοίξει τις πόρτες της στις 23 Μαρτίου, η σιδηροδρομική τραγωδία θα επανέρχεται στην δημοσιότητα, μαζί με τις θετικές γνώμες των ερωτηθέντων πολιτών για μία πιθανή ανάμειξη της Μαρίας Καρυστιανού στην ενεργό πολιτική.

Η ίδια ωστόσο έχει διαψεύσει ότι ενδιαφέρεται να ηγηθεί μίας πολιτικής κίνησης, όχι όμως να συμμετάσχει σε κάτι νέο, εάν αυτό γεννηθεί.

Στη δημοσκόπηση της MRB για το Open, οι πολίτες ερωτήθηκαν για το ενδεχόμενο να ψήφιζαν ένα πιθανό κόμμα Καρυστιανού, ένα ποσοστό 32,2 % απαντά ότι σίγουρα ή μάλλον θα το ψήφιζε με το 50% των ερωτηθέντων να διατυπώνει θετική γνώμη για το πρόσωπο της άτυχης μητέρας, το 24,9% μη ευνοική ενώ το 25,1% δεν μπορεί να απαντήσει.

Ειδικότερα:

-το 51,1% έχει την άποψη πως δεν πρέπει να ασχοληθεί με την πολιτική και να συνεχίσει να αγωνίζεται/ασχολείται μόνο με το θέμα των Τεμπών

-το 15,7% λέει να ασχοληθεί με την πολιτική και να φτιάξει δικό της κόμμα

-το 13,1% λέει να ασχοληθεί αλλά συμμετέχοντας σε κάποιο υπάρχον ή άλλο νέο κόμμα

-το 10% "τίποτα από όλα αυτά" και

-το 6,6% δεν ξέρει, δεν απαντά

Σε ερώτηση για το πόσο πιθανό είναι να ψήφιζε κάποιος ένα κόμμα της Καρυστιανού, εάν εκείνη το αποφασιζε:

-το 32,2% λέει "σίγουρα" ή "μάλλον" ναι

-το 56,7% απαντάει αρνητικά

Στον απόηχο της παρέμβασης του Κώστα Καραμανλή, ο οποίος μίλησε για συνεχώς μειούμενη εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και ειδικότερα στην δικαιοσύνη, η χθεσινή δημόσκοπηση επιβεβαιώνει την άποψη της κοινής γνώμης, η οποία απομακρύνεται καθημερινά από την ικανότητα της Θέμιδας να αποδώσει δίκαιο.

Τα Τέμπη αποτελούν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς στην επίμαχη υπόθεση μόλις το 24,5% των πολιτών πιστεύει ότι η δικαιοσύνη ότι θα τιμωρήσει τους πραγματικά υπεύθυνους, με το 71,5% να εκφράζει δυσπιστία. Σε άλλες μεγάλες υποθέσεις η δυσπιστία παραμένει στο 72,2%, έναντι 22,3% που δηλώνει ότι την εμπιστεύεται.



Πανομοιότυπη η αρνητική γνώμη και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το 72,3% να δηλώνει ότι δεν πιστεύει πως θα αποδοθεί Δικαιοσύνη, επιβεβαιώνοντας τη γενική εικόνα.

Πηγή: thetoc.gr