Λατινοπούλου: «Δεν θα φιλοξενήσει η Ελλάδα όλη την Αφρική και την Ασία – Να πάνε στην ευχή του Αλλάχ» (vid)

Κατά των μεταναστών στράφηκε εν νέου κατά τη διάρκεια συνέντευξής της το βράδυ της Πέμπτης 16/10 η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου. «Δεν θα φιλοξενήσει η Ελλάδα όλη την Αφρική και την Ασία» επεσήμανε χαρακτηριστικά.

«Σε ένα σπίτι 40 τ.μ. θα φιλοξενήσετε χίλιους; Έχεις 10% της χώρας που είναι Μουσουλμάνοι που γεννάνε με ρυθμούς που δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς. Δεν είναι ασφαλές» υπογράμμισε στο Mega αναλύοντας τις θέσεις της για το μεταναστευτικό.

«Πρέπει να τους διώξουμε, να τους πάμε σε χώρες της Αφρικής, να κάνουμε διακρατικές συμφωνίες με την Αίγυπτο τη Ρουάντα την Τυνησία. Η κουλτούρα τους δεν ταιριάζει στην Ευρώπη. Να πάνε στην ευχή του Αλλάχ και να πάνε στις χώρες που εφαρμόζουν τη σαρία» διεμύνησε.

«Παράνομος λαθρομετανάστης που εισβάλει στη χώρα πρέπει να συλλαμβάνεται και να οδηγείται σε κλειστά κέντρα» είπε η Αφροδίτη Λατινοπούλου και τόνισε: «Όταν είσαι σοβαρή χώρα κάνεις διακρατικές συμφωνίες, όχι κάνουμε τον κλέφτη υδραυλικό αντί να τον συλλάβουμε και να τον στείλουμε σε Γυάρο και Μακρόνησο».

