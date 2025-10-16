Μητσοτάκης στη Βουλή για τα εθνικά θέματα: «Η πατρίδα στέκεται πλέον όρθια»

«Οι εθνικοί χειρισμοί δεν ασκούνται σε καφενεία και τηλεοπτικά πάνελ και να εξαντλούνται εύπεπτες δημαγωγίες ή ανέξοδες κορώνες», διαμήνυσε, μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για τα εθνικά θέματα, η οποία διεξήχθη στη Βουλή την Πέμπτη (16.10.2025).

Από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέθεσε αναφερόμενος στα εθνικά θέματα ότι «είμαι υπερήφανος γιατί η πατρίδα μας στέκεται, πλέον το 2025, όρθια και περήφανη, με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της».

Η συζήτηση για την εξωτερική πολιτική κινήθηκε σε υψηλούς τόνους.

Ο πρωθυπουργός πρόβαλε τα πεπραγμένα της εξωτερικής πολιτικής την τελευταία εξαετία, και ανέδειξε την ισχυροποίηση της Ελλάδας στα διεθνή συμμαχικά forα, για να αναχαιτίσει την αντιπολιτευτική κριτική.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με αιχμή την υιοθέτηση των ελληνικών θέσεων στο ευρωπαϊκό εξοπλιστικό πρόγραμμα «Safe», πέταξε το «γάντι» στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την κριτική που έχει ασκήσει για το βέτo στη συμμετοχή της Τουρκίας.

Συγκεκριμένα δήλωσε: «αναρωτιέμαι λοιπόν κύριε Ανδρουλάκη όταν λέγατε ότι δεν είναι ασφαλής απέναντι στην Τουρκία, και το πρόγραμμα εσείς δε γνωρίζετε ότι η Ελλάδα έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει την Τουρκία, σε περίπτωση που δεν καλύπτονται πάγιες ελληνικές θέσεις. Ήταν άγνοια όταν τα λέγατε αυτά τα πράγματα ή κάτι χειρότερο»;

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης επέστρεψε τα βέλη προς τον πρωθυπουργό, κατηγορώντας τον, ότι το θέμα του βέτο στο «Safe», ετέθη από υπουργούς της κυβέρνησης και ζήτησε, ανεξαρτήτως της άρσης του casus belli, να μπλοκαριστεί η συμμετοχή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας: «Στο Safe μπορεί στο Rearm δεν μπορεί γιατί συμμετέχουν απευθείας οι εταιρίες της Τουρκίας στο ποσοστό του 33%, του εξοπλιστικού προγράμματος. Μάλλον έχετε μπερδέψει τα εσωκομματικά σας με την αξιωματική αντιπολίτευση. Εδώ είναι η αντιπολίτευση η πραγματική».

«Δεν τίθεται κανένα ζήτημα συμμετοχής της Ευρώπης στο πρόγραμμα safe, εάν δεν αντιμετωπιστούν πάγια ελληνικά ζητήματα όπως το casus belli και η θεωρία των γκρίζων ζωνών», απάντησε ο πρωθυπουργός.

«Αλλά ως αντάλλαγμα μας λέτε να μπει η Τουρκία στη μόνιμη αρχιτεκτονική άμυνας της Ευρώπης. Όχι, εμείς λέμε όχι, καμία συμμετοχή της Τουρκίας», ανταπάντησε ο κ. Ανδρουλάκης.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε: «πότε βάλατε βέτο στην Τουρκία στην Ευρώπη, στις ευρωτουρκικές σχέσεις, χρησιμοποιώντας το επιχείρημα του casus belli . Εκτός από τις δηλώσεις σας, πότε πήρατε μέτρο για να κάνετε πράξη αυτό το οποίο έχετε μόνο σε δηλώσεις».

Ο πρωθυπουργός υπεραμύνθηκε της πολιτικής των ήρεμων νερών, αντικρούοντας τις επιθέσεις που δέχεται η κυβέρνηση και από τα κόμματα στα δεξιά της, λέγοντας: «Θέλουμε ταραγμένα νερά και εντάσεις και ατυχήματα. Γι’ αυτό θα πρότεινα πολύ μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση στους ψευτοπατριώτες που δηλώνουν πάντα ετοιμοπόλεμοι από την ασφάλεια του καναπέ τους».

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, τόνισε: «Προειδοποιήσαμε τεκμηριωμένα ότι τα ήρεμα νερά μπορούν να μετατραπούν άμεσα στο αντίθετό τους, να γίνουν ταραγμένα, να οξυνθεί η κατάσταση με εντάσεις ακόμα και κρίσεις, γιατί παραμένει η αιτία που τα προκαλεί».

«Η σημερινή ομιλία του κ. Μητσοτάκη ήταν απάντηση στους εσωκομματικούς του αντιπάλους.», είπε ο πρόεδρος της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, τόνισε: «η Ελληνική Λύση θέλει μια Ελλάδα ισχυρή, όχι επαίτη και ικέτη του Διεθνούς Δικαίου».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε ότι: «Εσείς κάνατε ειδική διαδικασία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και είπατε, δεν είναι τα παιδιά της Παλαιστίνης, σημαντικό, ευτυχώς είχε άλλη άποψη ο πρόεδρος της Βουλής και υποδέχτηκε τα παιδιά της Παλαιστίνης τα τραυματισμένα εδώ στη Βουλή».

Ο Δημήτρης Νατσιός πρόεδρος της Νίκης, ανέφερε ότι: «Γιατί ενώ αποζητάτε την άρση του casus belli, αποφεύγετε να πείτε ότι η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης χωρικών υδάτων των ναυτικών μιλίων της Ελλάδος στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ευρύτερα»;

Στο επίκεντρο του κοινοβουλευτικού μπρα-ντε-φερ και το ζήτημα της μονής της Αγίας Αικατερίνης Σινά, ενώ αιτία σύγκρουσης αποτέλεσε και η διάσκεψη για την ειρήνη στη Γάζα.

«Αναρωτιέμαι κ. Ανδρουλάκη, εάν δεν μας είχαν προσκαλέσει τι ακριβώς θα λέγατε, ότι η Ελλάδα περιφρονήθηκε ότι η Ελλάδα δεν παίζει κανένα ρόλο ότι η Ελλάδα είναι ασήμαντη και τώρα που πήγαμε εκεί σας ενόχλησε η σκηνική παρουσία δηλαδή αν εσείς ήσασταν στη θέση μου, τι θα κάνατε, θα πιάνατε τον κ. Τραμπ από το πέτο και θα του λέγατε go back κύριε Τράμπ», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο Ν. Ανδρουλάκης απάντησε: «Το μόνο που καταφέραμε αυτούς τους δύσκολους μήνες, ήταν μία φωτογραφία του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Τραμπ»

Ακολούθως ο Σ. Φάμελλος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είπε: «Ήρθατε να θριαμβολογήσετε γιατί ήσασταν μέρος του σκηνικού στη συνάντηση στο Σαρμ Ελ Σέιχ, για την οποία δε παρουσία σας, δεν πήρατε καμία πρωτοβουλία, ήσασταν εκεί ως κομπάρσος».

«Αλήθεια πώς νιώθατε σε ρόλο ντεκόρ εκεί στα πίσω καθίσματα και την ώρα που ο Ερντογάν υπέγραφε τη συμφωνία», σχολίασε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε την ανάληψη πρωτοβουλίας, με την αποστολή προσκλητηρίου σε όλα τα παράκτια κράτη της περιοχής για τη διεξαγωγή μιας κοινής συνάντησης.

Στα πιο ουσιαστικά, έδωσε οφειλόμενες απαντήσεις ο κ. Μητσοτάκης στην τριτολογία του, όπως έπραξε λίγο νωρίτερα και με την δευτερολογία του. Συγκεκριμένα, απαντώντας στις ανησυχίες του ΚΚΕ και του κ. Κουτσούμπα περί εξοπλισμών, αλλά και αν πρόκειται να στείλουμε στρατό στην Ουκρανία, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποστείλει στρατό στην Ουκρανία, ενώ σε ότι αφορά τη φρεγάτα «Belharra», δεν θα είναι η πρώτη της αποστολή στον Ειρηνικό.

Του ζητήθηκαν απαντήσεις επίσης και για το καλώδιο και για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο. Σημείωσε ότι είναι καθοριστικής σημασίας έργο συνολικά για τον Ελληνισμό, αλλά κυρίως για την Κύπρο, προκειμένου να βγει από την ενεργειακή απομόνωση, όπως σημείωσε, αναλύοντας τα βήματα τα οποία έχει συμφωνήσει με την κυπριακή πλευρά, έχουμε χαράξει τον οδικό χάρτη για το πώς θα ξεπεραστούν οικονομικοτεχνικά εμπόδια προκειμένου να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα.

Νωρίτερα, στη δευτερολογία του απάντησε σε υψηλούς τόνους τόσο στο ΠΑΣΟΚ όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ. Σε ό, τι αφορά το τι είπε και τι απάντησε στο Νίκο Ανδρουλάκη, έχει να κάνει με το safe, αλλά και με το νέο Ελσίνκι που ζήτησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο πρωθυπουργός συνέστησε στον κ. Ανδρουλάκη ότι θα πρέπει να αφήσει τις κορώνες πατριωτισμού. Επέμεινε ότι το βέτο είναι διαπραγματευτικό μας όπλο και είπε ότι το νέο Ελσίνκι, το οποίο επικαλείται, το έχουμε ήδη πετύχει γιατί η Τουρκία εάν θέλει να έρθει κοντά στην Ευρώπη, θα πρέπει να αλλάξει τη στάση της απέναντι στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Σε ό, τι αφορά την απάντησή του στον κ. Φάμελλο, είχε να κάνει με το σε ποια πολιτική δύναμη οφείλεται η χρεοκοπία της χώρας Και μάλιστα είπε ο πρωθυπουργός ότι η αποστολή του είναι να φροντίσει να κάνει την Ελλάδα ισχυρή για να μη γίνει ρεντίκολο της Ευρώπης, όπως ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Αναμενόμενη η αντίδραση του κ. Φάμελλου, ο οποίος σημείωσε ότι η χώρα μας ήταν χρεοκοπημένη το 2015, όταν παρέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το 2019 η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν παρέλαβε χρεοκοπημένη χώρα, αλλά γεμάτη ταμεία.

Σε άλλο σημείο ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στα ζητήματα της διοίκησης των Τεμπών, όταν προκλήθηκε νωρίτερα από την κ. Κωνσταντοπούλου. Είπε χαρακτηριστικά ότι η δίκη των Τεμπών κόντρα σε όσους επιθυμούσαν το αντίθετο, θα αρχίσει τον Μάρτιο και θα αποδοθεί δικαιοσύνη.

