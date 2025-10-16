Κυριάκος Μητσοτάκης για μειωμένο κόστος πετρελαίου θέρμανσης: «Είναι μία μικρή νίκη στη μάχη κατά της ακρίβειας»

«Πολύ καλά νέα στο μέτωπο των τιμών» προανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση του στο TikTok, αναφορικά με τη μείωση κόστους στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Συγκεκριμένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που οριστικοποιήθηκε σήμερα (16.10.2025), το οποίο, όπως είπε – παρουσιάζοντας σχετικούς πίνακες – το 2023 κόστιζε 1,37 ευρώ το λίτρο, το 2024 ήταν στο 1,16 και φέτος στο 1,10.

«Έχουμε πολύ καλά νέα στο μέτωπο των τιμών για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τιμές που οριστικοποιήθηκαν σήμερα. Αυτή είναι η εξέλιξη των τιμών τα τελευταία τρία χρόνια. Δείχνω μόνο την μπλε στήλη: Στην Αττική το 2023, το πετρέλαιο θέρμανσης ήταν στο 1,37 ευρώ. Πέρσι ήταν στο 1,16 ευρώ.

Φέτος είναι στο 1,10 ευρώ, ίσως το βρείτε και λίγο χαμηλότερο από αυτό. Στην περιφέρεια ήταν στο 1,40 ευρώ πριν 2 χρόνια και τώρα έχει πάει στο 1,13 ευρώ. Άλλη μία μικρή νίκη στην μάχη κατά της ακρίβειας.

Να θυμίσω βέβαια ότι η ελληνική κυβέρνηση εξακολουθεί να δίνει 200.000 ευρώ τον χρόνο επίδομα θέρμανσης για να στηρίξει τους συμπολίτες μας που έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση πετρελαίου, και που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη κρατικής ενίσχυσης».

Ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης

Ξεκινά από χτες (15.10.2025) η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με την τιμή να διαμορφώνεται στην αρχή της σεζόν περίπου στο 1,10 ευρώ το λίτρο. Ταυτόχρονα, από σήμερα αρχίζει και η αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης, σε περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά σε ολόκληρη τη χώρα.

Η πλατφόρμα MyΘέρμανση, αναμένεται να ανοίξει εντός του Νοεμβρίου, ενώ η πρώτη πληρωμή υπολογίζεται πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων. Τα νοικοκυριά θα έχουν χρονικό περιθώριο έως τις αρχές Δεκεμβρίου για την υποβολή των αιτήσεων.

Η διαδικασία, οι προθεσμίες και όλες οι λεπτομέρειες για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης, θα ανακοινωθούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία θα εκδοθεί εντός του τρέχοντος μηνός.

Εν τω μεταξύ νέες οδηγίες προς πρατηριούχους και καταναλωτές εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, για το πώς θα πρέπει να δηλώνονται τα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης.

Με το νέο σύστημα, από εφέτος οι αγορές πετρελαίου θέρμανσης θα δηλώνονται αυτόματα μέσω της πλατφόρμας myDATA και όχι στο σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ όπου καταχωρούνται επί χρόνια, προκειμένου να λάβουν το επίδομα οι δικαιούχοι.

Τα νοικοκυριά για να λάβουν το επίδομα θέρμανσης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Οι αιτήσεις στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ υποβάλλονται για μια κύρια κατοικία.

Χορηγείται επίδομα θέρμανσης σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης ή φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη) ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ) ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρική ενέργεια και πληρούν τα κριτήρια.

Για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης.

Τα κριτήρια

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται έως 16.000 ευρώ για άγαμο και 24.000 ευρώ για έγγαμο το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το όριο του εισοδήματος τοποθετείται στις 29.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτωμένων, τέκνων, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 80.000 ευρώ.

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και τα 260.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες. To ποσό προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Το ύψος της ενίσχυσης

Το συνολικό ποσό του επιδόματος δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100 ευρώ αλλά ούτε και να υπερβαίνει τα 800 ευρώ. Λόγω των αυξημένων ενεργειακών αναγκών σε οικισμούς (Ελάτη, Πάπιγκο, Κοζάνη κ.α) των οποίων ο κλιματικός συντελεστής (ΣΚ) είναι μεγαλύτερος ή ίσος της μονάδας (1), το ύψος του επιδόματος, προσαυξάνεται κατά 25% και φτάνει τα 1.000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο. Λόγω των ακόμα υψηλότερων ενεργειακών αναγκών σε οικισμούς (Μέτσοβο, Βελούχι, Νυμφαίο, Νευροκόπι, Περτούλι κ.α) όπου ο κλιματικός συντελεστής (ΣΚ) είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 1,2 το επίδομα προσαυξάνεται κατά επιπλέον 25% και φτάνει τα 1.200 ευρώ.

Η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε ότι είναι απαραίτητο τα παραστατικά πώλησης να περιλαμβάνουν συγκεκριμένα δεδομένα, για την ταυτοποίηση των δικαιούχων.

Αναλυτικότερα, στα δεδομένα των παραστατικών πώλησης, που διαβιβάζονται προς την ΑΑΔΕ από τις επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών, περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και ανεξάρτητα από τον τρόπο διαβίβασης:

ο ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου (αγοραστή του πετρελαίου θέρμανσης),

ο κωδικός και η ποσότητα καυσίμου (κωδικοί καυσίμου «30-Diesel Heating» και «31- Diesel Heating premium») και

ο Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος (του αγοραστή του πετρελαίου θέρμανσης).

Υπενθυμίζεται ότι τα παραστατικά διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ με δύο τρόπους:

μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDΑΤΑ ή

μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ) στο Πληροφοριακό Σύστημα e-send.

Επισημαίνεται επίσης ότι:

για τα παραστατικά που διαβιβάζονται μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων στην ψηφιακή πλατφόρμα myData, είναι υποχρεωτική η επιλογή της ένδειξης «Επίδομα Θέρμανσης» και

στην πλατφόρμα myΘέρμανση υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου εγκυρότητας του Αριθμού Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος. Σε περίπτωση επιτυχούς ελέγχου επιστρέφεται ο ΤΚ της διεύθυνσης της παροχής.

Παπασταύρου: «Πετρέλαιο θέρμανσης στη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας 4ετίας»

Στη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας τετραετίας, 7- 8% χαμηλότερη από πέρυσι διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σε τηλεοπτική συνέντευξη σήμερα στον ANT1 με αφορμή την έναρξη διάθεσης του καυσίμου.

Παράλληλα σημείωσε ότι, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θα εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση για την επιδότηση καυσίμων θέρμανσης μέχρι τέλος Οκτωβρίου, με προϋπολογισμό περίπου 200 εκατ. ευρώ, η οποία και θα ωφελήσει 1.200.000 πολίτες. Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι πριν από τα Χριστούγεννα θα καταβληθεί η πρώτη δόση, περίπου το 60% του επιδόματος, ποσοστό που μεταφράζεται σε επίδομα ύψους από 100 έως 800 ευρώ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια, το οποίο μπορεί να φθάσει και τα 1.000 και 1.200 ευρώ για τους κατοίκους περιοχών που δοκιμάζονται από χαμηλές θερμοκρασίες.

Αναφορικά με το θέμα του GSI και της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου, ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε ότι «υπάρχουν δυο διαφορετικές προσεγγίσεις στην Κύπρο». «Τα αμφίσημα μηνύματα και αλληλοσυγκρουόμενα μηνύματα είναι τροχοπέδη για την υλοποίηση του έργου», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Το έργο είναι σημαντικό να γίνει, αλλά για να γίνει, πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Να πάψει η διγλωσσία». Το ζήτημα είναι εθνικό και όχι προσωπικό, είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, απαντώντας στις προσωπικές βολές που δέχθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών της Κύπρου, κ. Μάκη Κεραυνό. Σε ό,τι αφορά τις δυο μελέτες για το έργο, ο κ. Παπασταύρου στάθηκε στην παρέμβαση που έκανε ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ κ. Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι «οι μελέτες, στις οποίες αναφέρθηκε ο κ. Κεραυνός δεν έχουν να κάνουν με τη βιωσιμότητα του έργου, αλλά με νομικές πτυχές για τον τρόπο συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην ουσία διόρθωσε τον Κύπριο Υπουργό Οικονομικών». Μάλιστα, πρόσθεσε ότι «οι πράξεις αποδεικνύουν τι θέλουμε. Η Ελλάδα έχει δαπανήσει 300 εκατ. ευρώ ήδη για το έργο».

Απαντώντας εξάλλου, σε ερώτηση για τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ), ο κ. Παπασταύρου εκτίμησε ως πολύ «σημαντικό και θετικό» ότι το ΣτΕ φέρεται να έκρινε συνταγματικό το Προεδρικό Διάταγμα για τη δόμηση, στο πλαίσιο του ΝΟΚ, τονίζοντας ότι το Π.Δ. βάζει τέλος στις οικοδομικές ασάφειες, οι οποίες είχαν ακινητοποιήσει την οικοδομή. «Υπάρχει νομοθετική ρύθμιση που “περάσαμε” την άνοιξη, τώρα με το Προεδρικό Διάταγμα που το Συμβούλιο της Επικρατείας φέρεται να έκρινε συνταγματικό -αναμένουμε τη δημοσίευση της Απόφασης-, το θεσμικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο στο τι μπορείς και τι δεν μπορείς να κάνεις. Βάζουμε ένα τέρμα σε όλη αυτή την οικοδομική ασάφεια που υπήρχε, η οποία είχε ακινητοποιήσει την οικοδομή», είπε ο Υπουργός, καταλήγοντας ότι η οικοδομική δραστηριότητα είναι ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας.

