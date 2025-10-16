Πυρά Μητσοτάκη σε Ανδρουλάκη: «Θα πιάνατε τον Τραμπ από το πέτο και θα του λέγατε "go back";»

Πυρά κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη δευτερολογία του κατά τη συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός στην πρωτολογία του επισήμανε πως «η Ελλάδα, τα τελευταία έξι χρόνια, υπερασπίζεται σθεναρά τα εθνικά της συμφέροντα και προωθεί την ειρήνη και τη σταθερότητα».

Ο πρωθυπουργός απάντησε στην κριτική του κ. Ανδρουλάκη για τη Σύνοδο Ειρήνης, όπου αναφέρθηκε στη σκηνική παρουσία του πρωθυπουργού ως «πίνακα νεκρής φύσης» και των άλλων ευρωπαίων ηγετών, πίσω από τον αμερικανό πρόεδρο. «Ευρωπαίοι ηγέτες σε ένα σιωπηλό φόντο, ντεκόρ στον κ. Τραμπ που σχολίαζε κατά το δοκούν ποιον θέλει και ποιον δεν θέλει, επιλέγοντας ποιους θα υμνήσει και ποιους θα αγνοήσει» είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η απάντηση Μητσοτάκη για το «νεκρή φύση» στο Σαρμ Ελ Σέιχ του Ανδρουλάκη

«Θέλω να σχολιάσω αυτά τα οποία άκουσα από τον Νίκο Ανδρουλάκη για τη διάσκεψη στο Σαρμ ελ Σέιχ. Μιλήσατε για ''νεκρή φύση'', δηλαδή για μία σκηνική παρουσία, απ' ό,τι κατάλαβα, η οποία ενδεχομένως να μην ταίριαζε στην αισθητική σας. Ότι πήγαμε μόνο για τη φωτογραφία, ότι ουσιαστικά η παρουσία μας εκεί ήταν περιττή. Αναρωτιέμαι κύριε Ανδρουλάκη εάν δεν είχαμε προσκαλεστεί τι ακριβώς θα λέγατε ότι η Ελλάδα περιφρονήθηκε, ότι η Ελλάδα δεν παίζει κανέναν ρόλο, ότι είναι ασήμαντη. Τώρα που πήγαμε εκεί σας ενόχλησε η σκηνική παρουσία. Εάν ήσασταν εσείς τι θα κάνατε, θα πιάνατε τον κ. Τραμπ από το πέτο και θα λέγατε “Go back κ. Τραμπ”. Θα κάνατε κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο έκαναν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες οι οποίοι βρέθηκαν εκεί», είπε αρχικά ο κ. Μητσοτάκης.

«Το γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν παρούσα σε αυτή τη διάσκεψη ήταν αν μη τι άλλο μία αναγνώριση ότι η χώρα μας παίζει έναν σημαντικό ρόλο όχι μόνο σήμερα αλλά και στην επόμενη ημέρα για την ειρήνευση στη Γάζα, με την ελπίδα ότι πράγματι θα μπορέσουμε να περάσουμε από αυτή την προσωρινή εκεχειρία σε μία μόνιμη ειρήνη που θα έχει χαρακτηριστικά τέτοια που θα επιτρέψει στον παλαιστινιακό λαό, κυρία Κωνσταντοπούλου, να αποκτήσει ένα κράτος που θα διοικείται από μια παλαιστινιακή οντότητα και θα βρίσκεται δίπλα με το κράτος του Ισραήλ με ασφάλεια και ειρήνη», πρόσθεσε.

Δείτε την δευτερολογία Μητσοτάκη

Σημεία από την δευτερολογία Μητσοτάκη

«Αποτελεί βαθύτατη περιφρόνηση σε εμένα προσωπικά και στο κοινοβούλιο, το γεγονός ότι όλοι οι αρχηγοί μίλησαν με την ανοχή του προεδρείου διπλάσιο χρόνο από ότι είχαν. Ελπίζω και εύχομαι ο νέος κανονισμός της Βουλής να επιβάλει αυστηρά περιθώρια χρόνου ώστε να μη διαιωνίζεται η κατάσταση περιφρόνησης του κοινοβουλίου με πρώτη διδάξασα την κα. Κωνσταντοπούλου. Υπάρχουν κανόνες και πρέπει να γίνουν σεβαστοί.

Για ΣΥΡΙΖΑ και το εργασιακό νομοσχέδιο, άκουγα τη συζήτηση και όταν είδα τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, τα μισά και πάνω ψηφίστηκαν με πάνω από 180 βουλευτές και επειδή βρέθηκε σε δυσκολη θεση γιατί είχε τροπολογίες υπέρ των εργαζομένων αποχωρήσατε. Δείξατε την διγλωσσία και υποκρισία σας

Μητσοτάκης: Κύριε Ανδρουλάκη θα λέγατε go back Trump αν δεν μας καλούσαν στη σύνοδο για τη Γάζα;

Ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για «νεκρή φύση». Δεν κατάλαβα, αν ήσασταν εσείς στη θέση μου, τί θα κάνατε; Θα πιάνατε τον κ. Trump από το πέτο και θα του λέγατε «go back, κ. Trump;» Θα κάνατε κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο έκαναν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες οι οποίοι βρέθηκαν εκεί; Αν δεν είχαμε προσκληθεί τι θα λέγατε; Οτι είμαστε ασήμαντη χώρα και μας περιφρόνησαν, Η Ελλάδα ήταν παρούσα και είναι αναγνώριση ότι η χώρα παίζει ένα σημαντικο ρόλο για ειρήνευση στη Γάζα ότι θα περάσουμε από την προσωρινή εκεχειρία σε μια μόνιμη ειρήνη. Και στη Παλαιστίνη που θα έχει κυβέρνηση δίπλα από το Ισραήλ, με ασφάλεια και ειρήνη. Κανείς δεν ανέφερε ότι δημιουργός της κατάστασης ήταν η επίθεση της Χαμας λες και δεν έγινε ποτέ. Εχω πει οτι η αντίδραση του Ισραήλ ξεπέρασε κάθε όριο. Δεν δικαιολογεί οποιοσδήποτε στόχος να αποτελεί αφορμή για τον θάνατο παιδιών. Δεν το έχετε ακούσει κα Κωνσταντοπούλου. Και είπατε με προσβλητικό τρόπο ότι ήρθαν εδώ παιδιά από τη Γάζα εδώ. Δεν το κάναμε σόου. Ξέρετε με τη προσπάθεια τα φέραμε; Η στάση μας είναι ξεκάθαρη στα ζητήματα αυτά. Αν εμείς είχαμε αναγνωρίσει σήμερα το κράτος της Παλαιστίνης -που θα κάνουμε όταν έρθει η στιγμή- θα βοηθούσε ή θα δυσχεραίνει τη χώρα. Με τη στάση μας δείξαμε ότι έχουμε έντιμες σχέσεις και είμαστε σωστά τοποθετημένοι ώστε αύριο να παίξουμε σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις.

Μπορεί να ξενίζει ο τρόπος του Τραμπ και οι ΗΠΑ είναι στρατηγικός εταίρος μας, οποτε θα συνιστούσα περισσότερη προσοχή. Είμαι πρωθυπουργός και προσπαθώ να υπερασπίζομαι τη χώρα και φροντίζω να μην είναι το ρεντίκολο της Ευρώπης όπως ήταν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν επί των ημερών σας περίγελως η Ελλάδα κε. Φάμελλε. Ξεχάσατε ότι γίναμε ρεντίκολο με το δημοψήφισμα.

Οικτρή αποτυχία, λένε, η μη συνάντηση με Ερντογάν. Με την Μελόνι έγινε το ίδιο και δεν υπήρξε αντίδραση στην Ιταλία. Δε ξέρω αν οι λόγοι του Ερντογάν για αναβολή ήταν πραγματικοί ή προσχηματική. Μπορεί να ενοχλήθηκε με την Chevron, με τα θαλάσσια πάρκα και να αντέδρασε έτσι ο Τούρκος πρόεδρος. Δεν είναι η πρώτη φορά. 3 χρόνια που δίναμε μάχη στον Εβρο με το μεταναστευτικό, ο Ερντογάν ελεγε “Μητσοτάκης γιοκ” κι εγώ έλεγα ότι επιδιώκουμε τον διάλογο. Το ίδιο και τώρα. Θα συναντηθώ ξανά μαζί του και θα πω ότι λέω κάθε φορά δημόσια. Αν η Τουρκία θέλει κονδύλια από το safe θα πρέπει να ξέρει ότι περνάει από σύμφωνη γνωμη της Ελλάδος.

Αφήστε τις κορώνες πατριωτισμού, δεν είναι σκοπός η ρήξη με την Τουρκία

Ας αφήσουμε τις κορώνες πατριωτισμού και ας σκεφτούμε ότι έχουμε ενα σκληρό διαπραγματευτικό όπλο. Δεν είναι σκοπός η ρήξη με τη Τουρκία. Το νέο Ελσίνκι που ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, το έχουμε πετύχει. Ολοι ξέρουν ότι η Τουρκία θα πρέπει να αλλάξει στάση με Ελλάδα και Κύπρο για να έρθει πιο κοντά στην Ευρώπη. Η πραγματικότητα είναι ότι η Τουρκία θα πρέπει να απαλλάξει την Ελλάδα από την απειλή πολέμου και να σταματησει η ανυπόστατη ιστορία γκριζων ζωνων στο αιγαίο. Κι άλλες χώρες αντιλαμβάνονται το ότι να έρθουν πολύ κοντά στη Τουρκία δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ευρώπης. Γιατί αν η Ρωσία θεωρείται Νο1 απειλή θα πρέπει η Ευρώπη να αντιδράσει και η Τουρκία είναι πολύ κοντά στη Ρωσία. Αγοράζει πετρέλαιο, από εκεί. Ξέρει η Ευρώπη ότι θα πρέπει να είναι προσεκτική με την Τουρκία. Και σας διαβεβαιώνω ότι το αντιλαμβάνονται πολλές χώρες.

Μητσοτάκης: Είμαστε χώρα που ασκεί εξωτερική πολιτική με σοβαρότητα

«Δεν θέλω να θυμίσω στο σώμα την κατάσταση των ΕΔ που αναλάβαμε το 2019 ας μη τη κάνουμε δημόσια. Η Ευρώπη πρέπει να στηρίξει επενδύσεις στην Αμυνα και το κάνει με διάφορους τρόπους. Η Ελλάδα έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στο να γίνουν επενδύσεις με ευρωπαϊκούς πόρους όπως και στο ότι ήμασταν από τους λίγους στην ΕΕ που λέγαμε ότι μια σωστή μεταναστευτική πολιτική ξεκινα από τη σωστή φύλαξη των συνόρων. Το κάναμε πρώτοι και ακολούθησε όλη η Ευρώπη. Ο Οδικός Χάρτης της ΕΕ υποστηρίζεται από την Ελλάδα» είπε ακόμη.

Επιστρέφοντας στον Νίκο Ανδρουλάκη, σχολίασε το γεγονός ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε μεγαλύτερη ελληνική επιτυχία στην εξωτερική πολιτική την είσοδο της Κύπρου στην ΕΕ.

«Είπατε κε Ανδρουλάκη ότι η μεγαλύτερη επιτυχία στην εξωτερική πολιτική ήταν η εισοδος της Κύπρου στην ΕΕ. Οχι ήταν η είσοδος της Ελλάδας στην ΕΕ. Εκτός κι αν είναι τόσο έντονη η ανάγκη σας να αναφέρεστε συνεχώς στον Ανδρέα Παπανδρέου. Είχε καταψηφίσει την είσοδο της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ. Η μεγαλύτερη επιτυχία ήταν η είσοδος της Ελλάδας στην ΕΕ, έργο του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Είπα ότι αναγνωρίζω ότι για τη Κύπρο ήταν επιτυχία του Κώστα Σημίτη».

Και πρόσθεσε: «Η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες να παίξει ουσιαστικό ρόλο στην ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου. Πατάμε καλά στα πόδια μας και η φωνή μας ακούγεται στην Ευρώπη. Δεν είμαστε χώρα επαίτης. Είμαστε χώρα με σημαντικές συμμαχίες που απολαμβάνει σεβασμό. Δεν είμαστε υπερδύναμη. Είμαστε χώρα μεσαίου μεγέθους που προσπαθεί να ασκήσει εξωτερική πολιτική με σοβαρότητα. Ξέρουμε τα όρια και τις δυνατότητές μας. Οταν η εξωτερική πολιτική και οι τοποθετήσεις γίνονται με το ένα μάτι στο εσωτερικό ακροατήριο, δεν εξυπηρετούμε τα συμφέροντα της χώρας».

