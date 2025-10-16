Έντονο φραστικό επεισόδιο Βελόπουλου – Καιρίδη στη Βουλή: «Ρε καημένο παιδί, υπουργός δεν θα γίνεις ξανά»

Ένταση επικράτησε το μεσημέρι της Πέμπτης (16.10.2025) στη Βουλη – στο πλαίσιο συζήτησης για την εξωτερική πολιτική – μεταξύ του προέδρου της Ελληνικης Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου και του βουλευτή της Ν.Δ., Δημήτρη Καιρίδη.

Η έντονη λογομαχία, ξεκίνησε όταν στο βήμα βρισκόταν ο Κυριάκος Βελόπουλος ο οποίος άνοιξε διάλογο με τον Δημήτρη Καιρίδη.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, σε μια αναφορά περί πατριωτισμού, άρχισε να του φωνάζει ο «γαλάζιος» βουλευτής λέγοντας ότι δεν μπορεί κανείς να μιλάει για πατριωτισμό όταν βγάζει τα χρήματά του στο εξωτερικό.

«Άκου λίγο κύριε θα σας απαντήσω με μια έκφραση. Τα λεφτά είναι φορολογημένα στην Ελλάδα είναι της συζύγου μου που μένει εκεί χρόνια εγώ δεν ανακατεύομαι στα οικογενειακά σου. Μη το συνεχίζεις. Εσύ που έλεγες ότι οι Πόντιοι είναι Τούρκοι, δεν έχεις δικαίωμα να μιλάς που έλεγες ότι είμαστε απόγονοι Τούρκων! Δεν έχεις δικαίωμα να ομιλείς», απάντησε ο Κυριάκος Βελόπουλος, προκαλώντας την «έκρηξη» του Δημήτρη Καιρίδη από τα έδρανα.

Η προεδρεύουσα της συνεδρίασης, Όλγα Γεροβασίλη, απευθυνόμενη στον βουλευτή της ΝΔ είπε ότι ήταν πιο ήσυχα όταν καθόταν στα πίσω έδρανα, με τον Κυριάκο Βελόπουλο να συνεχίζει σε υψηλούς τόνους λέγοντας στον Καιρίδη: «Ρε καημένο παιδί, υπουργός δεν θα γίνεις ξανά, κατάλαβέ το. Θα χάσετε εκλογές και θα μείνετε εκτός θέσης».

Ο Δημήτρης Καιρίδης συνέχισε να φωνάζει, με τον Βελόπουλο να απαντάει, «Καλέ μη φωνάζεις σε ακούω… καλέ μη φωνάζεις» – έκρηξη που προκάλεσε την εκ νέου παρέμβαση της Όλγας Γεροβασίλη, ζητώντας ηρεμία.

Ο κ. Καιρίδης απάντησε πως έχει δίκιο και ο Κυριάκος Βελόπουλος να συνεχίζει: «Όταν αντιμαχείς με ανόητο θα απαντήσεις ανόητα. Ο δημόσιος υπάλληλος, ο κύριος που πληρώνεται από το δημόσιο, που τον πληρώνουν οι επιχειρήσεις μου θα μου επιδείξει τι θα κάνω εγώ. Πάνε να δουλέψεις στον ιδιωτικό τομέα και μετά να μιλάς. Ήξερα ότι κακιά είσαι, εεε κακός είσαι αλλά όχι τόσο…».

Η Όλγα Γεροβασίλη ζήτησε ξανά «να σταθούμε στο ύψος της συζήτησης», ενώ ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης συνέχισε στους ίδιους τόνους: «Το παίρνω ως κακία δεν θα το πάρω ως κακιά». «Τι κακιά, τι εννοείτε;», ρώτησε ο Όλγα Γεροβασίλη, με τον Βελόπουλο να απαντά, «Κακιά άποψη, κακιά αντίληψη, πειράζει. Θα ανακατέψουμε οικογένεια Μητσοτάκη; να ανακατέψουμε κυρία Μαρέβα; Να τα φέρει η γυναίκα του πρωθυπουργού και μετά εγώ».

«Εσύ είσαι πατριώτης», του απάντησε ο Δημήτρης Καιρίδης, με τον Βελόπουλο να ανταπαντά: «Δεν είναι ο πρωθυπουργός πατριώτης; Πόσο μυαλό κουβαλάς και διδάσκεις φοιτητές. Αυτό είναι φασισμός, τραμπουκισμός, ναζισμός και αυταρχισμός από έναν τύπο που παρουσιάζεται ως βουλευτής. Συνεχίζει τις προσωπικές αναφορές. Μάζεμα θέλει. Κ. Καιρίδη το τορπιλίσατε. Πως τους μαζεύετε αυτούς τους ανθρώπους… ό, τι αδέσποτο τους μαζεύετε».

Πηγή: newsit.gr