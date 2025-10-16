Τσιάρας: «Ουδέποτε υπέβαλα την παραίτησή μου - Δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις»

Διαψεύδει κατηγορηματικά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας τις φήμες ότι υπέβαλε παραίτηση.

«Αστειότητες! Μα είναι δυνατόν;» απάντησε ο Κώστας Τσιάρας στο iefimerida.gr που επικοινώνησε μαζί του προκειμένου να διασταυρωθεί εάν ισχύει η σχετική πληροφορία που μεταδόθηκε.

Κυβερνητικές πηγές επίσης διέψευδαν τις σχετικές φήμες.

Ο ίδιος ο Κ. Τσιάρας προχώρησε σε ανάρτηση διάψευσης στα social media.

Η ανάρτηση του Κώστα Τσιάρα με τη διάψευση της παραίτησής του:

«Δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος και φυσικά ουδέποτε υπέβαλα την παραίτησή μου. Με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, δίνουμε ως κυβέρνηση, μια μάχη διαρκή και θα συνεχίσουμε να τη δίνουμε με όλες μας τις δυνάμεις, για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενή τομέα και την αποκατάσταση της διαφάνειας στο σύστημα πληρωμών.

Η αξιοπιστία αυτών των σεναρίων που διακινούνται χαρακτηρίζουν αποκλειστικά τους εμπνευστές τους και όσους πρόθυμα τα υπηρετούν».

Πηγή: iefimerida.gr