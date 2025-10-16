Άδωνις: «Έχω σιχαθεί τους αχαΐρευτους κομμουνιστές - Μα την Παναγία δε μπορώ να τους βλέπω» (vid)

Στις αντιδράσεις που συνάντησε στο Αττικόν, τα νέα έργα του ΕΣΥ αλλά και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και την απεργία του Πάνου Ρούτσι αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Για τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν στη είσοδο του νοσοκομείου "Αττικόν" με τους εργαζομένους του νοσοκομείου, ο υπουργός επισήμανε μιλώντας στο "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1:

"Σε ένα νοσοκομείο που έχει 1.500 εργαζόμενους, μαζεύτηκαν 100 άτομα, εκ των οποίων του νοσοκομείου ήταν οι 40. Αυτές είναι οι αντιδράσεις; Οι της Αριστεράς ζουν από τη μιζέρια, πουλάνε μιζέρια, δεν μπορούν να πουν κάναμε φανταστικά ΤΕΠ".

"Η Αριστερά είναι μεγάλο πρόβλημα γιατί όποιος δηλώνει αριστερός σημαίνει ότι δεν θέλει να χαρεί στη ζωή του.Τους πας στο Αττικόν, τους δείχνεις τα καινούργια ΤΕΠ (Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών), από τις 30 Οκτωβρίου θα έχει 36 κρεβάτια από 10, προσθέσαμε νοσηλευτές, γιατρούς τραυματιοφορείς, πήραμε μηχανήματα, προσλάβαμε ειδικούς για τις μικροβιολογικές. Δεν υπάρχει ωραιότερο έργο. 2.600.000 ευρώ δαπανήσαμε από το κράτος, μόνο για αυτά τα ΤΕΠ, για να μη ταλαιπωρούνται οι ασθενείς.

Ταυτόχρονα πήγαμε και εγκαινιάσουμε δίπλα από τα ΤΕΠ την μεγαλύτερη και αρτιότερη πανεπιστημιακή μονάδα ημερήσιας νοσηλείας για τους ογκολογικούς ασθενείς. Χειριζόμασταν 40 περιστατικά και θα χειριζόμαστε 200. [..]Σε μία τέτοια μέρα, που παρουσιάζονται δύο μεγάλα έργα στον ελληνικό λαό, πάνε και φωνάζουν, διαμαρτύρονται γιατί είναι μίζεροι. Τους έχω σιχαθεί πια αυτούς".

Παράλληλα έκανε λόγο για "μίζερους, αχαΐρευτους και αχάριστους κομμουνιστές" και κατηγόρησε την Αριστερά ότι με τη μιζέρια της "βλάπτει την Ελλάδα".

Ο υπουργός αποκάλυψε ότι κάλεσε τους διαμαρτυρόμενους να μπουν στο νοσοκομείο και να συζητήσουν τα αιτήματά τους, αλλά εκείνοι αρνήθηκαν. "Είπα αντί να είναι απ' έξω να φωνάζουν, όπως μίζεροι και αχαΐρευτοι που είναι, να έρθουν μέσα να μας πουν περί τίνος πρόκειται". "Οι πολλές ευγένειες με την Αριστερά μας φέρανε εδώ. Η χώρα καταστράφηκε 50 χρόνια γιατί χαϊδεύαμε την Αριστερά. Εγώ αυτό δεν θα το κάνω", τόνισε.

Στην ερώτηση του δημοσιογράφου, γιατί τα εν λόγω άτομα συγκεντρώθηκαν στο νοσοκομείο, ο υπουργός Υγείας απάντησε: "Γιατί είναι κομμουνιστές. Γιατί είναι μίζεροι. Γιατί τη δουλειά τους, τη ζωή τους τη βλέπουν μέσα από την γκρίνια, τη μιζέρια και την αηδία. Δεν μπορείς να συνεννοηθείς με αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ τους έχω σιχαθεί, δε μπορώ να τους βλέπω μπροστά μου. Μα την Παναγία, δε μπορώ να τους βλέπω".

Πηγή: thetoc.gr