Οι «πύραυλοι» του Καραμανλή και ο Τσίπρας που κινείται σαν τον «Εθνάρχη»

Άκουσα τον Νίκο Μαραντζίδη, που βρίσκεται κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, να παραλληλίζει τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού με αυτές του Κωνσταντίνου Καραμανλή το 1974.

«Το 74 που δεν έφτιαξε την ΕΡΕ αλλά έφτιαξε την Νέα Δημοκρατία, ο αρχηγός της ΕΡΕ με πολλούς από τα στελέχη της ΕΡΕ. Ήταν ΕΡΕ η Νέα Δημοκρατία;» ήταν το ερώτημα που έθεσε σε δημοσιογράφους του ΕΡΤnews Radio.

Ο έμπειρος καθηγητής ουσιαστικά λέει ότι δεν αποκλείεται κάποιοι από τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά και άλλα κόμματα, να βρουν τελικά κάποια θέση στο πλάι του Τσίπρα.

Ωστόσο, ο Καραμανλής έφτιαξε νέο κόμμα αφού είχε μεσολαβήσει μια επταετής Χούντα και όχι δυο χρόνια εθελοντικής πολιτικής απραξίας. Και επιπρόσθετα ο Καραμανλής τελικά πήρε σχεδόν όλα τα στελέχη της ΕΡΕ, που βρίσκονταν ακόμα σε πολιτικά παραγωγική ηλικία.

Τέλος πάντων, τέτοια θα ακούνε διάφοροι βουλευτές και στελέχη και θα αναπτερωθεί το ηθικό που τους «έκοψε» ο πρώην πρωθυπουργός με την τελευταία του συνέντευξη...

