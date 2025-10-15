Καταγγελία – σοκ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Με εντολή της Τυχεροπούλου έγιναν πληρωμές 6.000 δεσμευμένων ΑΦΜ αλλά και του «Φραπέ»

Νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ! Με εντολή της πρώην διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού και νυν ειδικής συνεργάτιδας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Παρασκευής Τυχεροπούλου φέρεται να πληρώθηκε το 80% των δεσμευμένων ΑΦΜ, συμπεριλαμβανομένου του περιβόητου «Φραπέ».

Όπως κατήγγειλε την Τετάρτη (15.10.2025) στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής η διευθύντρια τεχνικών ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Σταυρούλα Κουρμέντζα, με εντολή της κ. Τυχεροπούλου έγιναν πληρωμές άνω των 6.000 δεσμευμένων ΑΦΜ το 2023, ανάμεσά τους και του περίφημου «Φραπέ».

Απαντώντας σε ερωτήσεις του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, η κ. Κουρμέντζα είπε ότι το 2023 τα μοναδικά δεσμευμένα ΑΦΜ ανέρχονταν σε 7.786 για να προσθέσει στη συνέχεια ότι: «Το 80% των ΑΦΜ αυτών πληρώθηκαν στις 22/12/2023 για να ξαναδεσμευτούν λίγες ημέρες μετά στις 29 /12/2023».

«Σας καταθέτω και το επίσημο έγγραφο που δείχνει επί προεδρίας Σημανδράκου, το 2023, ο Ξυλούρης (σ.σ. «Φραπές») αν και με δεσμευμένο ΑΦΜ πληρώθηκε 108.253 ευρώ για να δεσμευτεί στην συνέχεια και πάλι. Και αυτός βγαίνει στις συνομιλίες και λέει ότι δεν είχε πληρωθεί. Δηλαδή τι άλλο περίμενε να πάρει», ανέφερε η διευθύντρια τεχνικών ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Λαζαρίδης κάλεσε το προεδρείο να διαβιβάσει άμεσα την κατάθεση της κ. Κουρμέντζα στην οικονομική αστυνομία, την ελληνική και ευρωπαϊκή εισαγγελία, και αυτό επειδή η Παρασκευή Τυχεροπούλου είναι πλέον ειδική συνεργάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η αποκαλυπτική στιχομυθία:

Μακάριος Λαζαρίδης: Έχουμε ακούσει διάφορους αριθμούς για δεσμευμένα ΑΦΜ. Τελικά ποιος είναι ο πραγματικός αριθμός; Ποιος είναι ο αριθμός των ΑΦΜ;

Σταυρούλα Κουρμέντζα: Δέσμευση είναι κάτι που δεν υπάρχει. Το έχουμε εφεύρει για δική μας ασφάλεια. Υπήρξαν πολλαπλές εγγραφές και διάφορα exel. Μετά την συγκέντρωση όλων διαπιστώθηκε ότι τα μοναδικά δεσμευμένα ΑΦΜ ήταν 7.786 ΑΦΜ.

Λαζαρίδης: Πού βρίσκεται σήμερα αυτή η διαδικασία γι’ αυτά τα ΑΦΜ; Τι έχει γίνει;

Κουρμέντζα: Εγώ είχα πάρει τις καθαρές υποθέσεις με τα ΕΛΤΑ και της Κω. Τις πιο μπερδεμένες υποθέσεις τις ανέλαβε η υπηρεσία των άμεσων ενισχύσεων. Οι έλεγχοι έχουν ολοκληρωθεί, τα αποτελέσματα έχουν καταχωρηθεί και προχωράμε σύμφωνα με τα αποτελέσματα ελέγχου.

Λαζαρίδης: Έχει πληρωθεί αυτά;

Κουρμέντζα: Όταν αναλάβαμε τέλος του 2023 το 80% των δεσμευμένων ήταν πληρωμένα.

Λαζαρίδης: Μας λέτε ότι πληρώθηκαν τα 7.786 δεσμευμένα ΑΦΜ;

Κουρμέντζα: Το 80% αυτών ήταν πληρωμένα.

Λαζαρίδης: Πώς έγινε αυτό; Ποιος είναι υπεύθυνος;

Κουρμέντζα: Υπάρχει αλληλογραφία. Η κα Τυχεροπούλου και ο κ. Θεοδωρόπουλος (σ.σ. τότε διευθυντής ελέγχων) που λένε ότι οι ίδιοι το έκαναν. Το ζητούμενο είναι ότι το έκαναν μη τηρώντας την διαδικασία . Δεν τηρήθηκε κάποια θεσμοθετημένη διαδικασία. Έβγαλαν μόνοι τους αποτελέσματα ελέγχου και αυτά αποτυπώθηκαν στις πληρωμένες. Το 80% των ΑΦΜ αυτών πληρώθηκαν στις 22/12/2023 και στις 29/12/23 παραδόθηκαν ξανά δεσμευμένα.

Λαζαρίδης: Μας λέτε κάτι καινούριο που μας εκπλήσσει. Είχαμε άλλη αίσθηση για την κ. Τυχεροπούλου. Μας είπατε ότι Τυχεροπούλου – Θεοδωρόπουλος ήλεγξαν και πλήρωσαν το 80% των δεσμευμένων ΑΦΜ για να τα ξαναδεσμεύσουν αμέσως μετά. Είναι μέσα σε αυτά που πληρώθηκαν και του Ξυλούρη του περίφημου «Φραπέ»; Πληρώθηκε η οικογένεια Ξυλούρη και μετά ξαναδεσμεύτηκαν τα ΑΦΜ τους;

Κουρμέντζα: Ναι. Έχω εδώ το επίσημο έγγραφο. Εποχή Σημανδράκου ο κ. Ξυλούρης πήρε 180.253 ευρώ μέσα στο 2023. Και μετά δεσμεύτηκε πάλι. Και αυτός βγαίνει στις συνομιλίες και λέει ότι δεν έχει πληρωθεί. Δηλαδή τι άλλο περίμενε να πάρει.

Λαζαρίδης: Η κατάθεση να διαβιβαστεί δικαιοσύνη, οικονομική αστυνομία, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για να καταλάβουμε ποιοι και τι κάνουν.

