ΟΠΕΚΕΠΕ: «Πυρά» από ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης μετά την κατάθεση Ζαλίδη

Επίθεση κατά της κυβέρνησης την οποία κατηγορούν ότι όχι μόνο δεν δείχνει να προχωρά σε δομικές αλλαγές μετά το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά οι αρμόδιοι υπουργοί της αρνούνται να δεσμευτούν για τις πληρωμές των αγροτών εξαπέλυσαν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την κατάθεση στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, του αντιπροέδρου του Οργανισμού (από την 31/1/2025 μέχρι σήμερα), Γιώργου Ζαλίδη.

Το ΠΑΣΟΚ, μέσω πηγών, υποστήριξε ότι «όπως αποκαλύφθηκε από την εξέταση του κ. Ζαλίδη από τη βουλευτή του κόμματος Ευαγγελία Λιακούλη, «στον ΟΠΕΚΕΠΕ κάνουν μερεμέτια και όχι δομικές αλλαγές μετά το σκάνδαλο».

«Από την κατάθεση του κ. Ζαλίδη προέκυψε ότι: Ο νυν πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι part-time. O υπουργός αρνείται να αλλάξει το καθεστώς των αμαρτωλών ΚΥΔ. Δεν έγιναν δομικές αλλαγές μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», τόνισαν οι πηγές ΠΑΣΟΚ και συμπλήρωσαν: «Μόνο μερεμέτια κάνουμε , απάντησε ο νυν αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Ζαλίδης. Επίσης, ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κ, Καββαδάς περνάει τα απογεύματα, μετά την εργασία του ως διευθυντής στην ΑΑΔΕ, υπογράφει μόνο τα έγγραφα που του ετοιμάζουν άλλοι -άγνωστοι στον αντιπρόεδρο κ. Ζαλίδη, όπως αποκάλυψε ο τελευταίος».

Όπως υποστήριξαν οι ίδιες πηγές του ΠΑΣΟΚ, «ο νυν αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ερωτηθείς ποιες δομικές αλλαγές έγιναν μετά το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρθηκε ρητά ότι θα έπρεπε να αλλάξει η κατάσταση στα ΚΥΔ, λέγοντας ότι τα στοιχεία που υπάρχουν με παρανομίες σε ΑΦΜ ενοχοποιούν μεγάλο αριθμό ΚΥΔ τα οποία πρέπει εκ του μηδενός να πιστοποιηθούν ξανά».

«Στο ερώτημα γιατί δεν το κάνουν αυτό, απάντησε ότι είναι αρμοδιότητα του υπουργού. Ερωτηθείς αν ο υπουργός το γνωρίζει αυτό και τη σπουδαιότητά του, απάντησε θετικά, δήλωσε ότι έγιναν ειδικές συσκέψεις γι’ αυτό το θέμα και απολύτως αμήχανος δήλωσε ότι δεν γνωρίζει για ποιο λόγο ο υπουργός δεν προβαίνει στην προφανή και αναγκαία αλλαγή που και ο ίδιος του έχει προτείνει», σημείωσαν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, πηγές του κόμματος έκαναν λόγο για «επιτελική διάλυση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε απευθείας μετάδοση», και προσέθεσαν ότι «στη κυβέρνηση κάνουν απλά “μερεμέτια” για το σκάνδαλο και αρνούνται να δεσμευτούν για τις πληρωμές των αγροτών».

«Την ώρα που στη ΝΔ είναι σε εξέλιξη το “μασάζ” των βουλευτών από τον Κ. Τσιάρα, οι αγρότες μετράνε πλέον ένα-ένα τα ευρώ. Ξέρουν ότι θα συνεχίσουν να πληρώνουν, με τίμημα την επιβίωσή τους, το “γαλάζιο” σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό κατέδειξε η παραδοχή στην Εξεταστική Επιτροπή, του Γεωργίου Ζαλίδη, τοποθετημένου από τον Κ. Τσιάρα στην θέση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ», υπογράμμισαν οι ίδιες πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως υποστήριξαν, «ο κ. Ζαλίδης κατέθεσε ότι είναι “δύσκολο έως αδύνατο” να πραγματοποιηθούν οι πληρωμές έως την 28η Οκτωβρίου και δήλωσε αδυναμία να περιγράψει κάποιο χρονοδιάγραμμα πληρωμών, λες και είναι κάποιος περαστικός από τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Παραδέχεται ότι αρκείται στο να κάνει “μερεμέτια”, (παρότι ψέλλισε ότι υπάρχει “σκάνδαλο”), αντί να λάβει σοβαρά μέτρα εξυγίανσης του Οργανισμού. Ενός Οργανισμού ο οποίος έχει γίνει μπαλάκι του πινγκ-πονγκ ανάμεσα σε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ΑΑΔΕ, την ώρα που η OLAF κάνει “εξόρμηση”, λες και πρόκειται για αγροτική επιθεώρηση. Και ο αρμόδιος υπουργός υπόσχεται πληρωμές “μέχρι το τέλος του έτους”, χωρίς να διευκρινίζει ποιου έτους. Αν αυτό είναι “damage control”, τότε ο Τιτανικός ήταν απλά μια αστοχία στο GPS», σημείωσαν οι ίδιες πηγές και προσέθεσαν:

«Την ίδια στιγμή, ο κ. Ζαλίδης ομολογεί ότι τα Οικολογικά Σχήματα ήταν μια παταγώδης αποτυχία του “επιτελικού κράτους”, όταν η κυβέρνηση της ΝΔ, κατά την κατάρτιση, την υποβολή του στη Ε.Ε. και την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027, “αυτοθαυμαζόταν” για τις συγκεκριμένες επιλογές σε αυτά».

«Είναι προφανές ότι η, επί της ουσίας, παύση πληρωμών προς τον αγροτικό κόσμο, με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, οδηγεί στη χρεοκοπία και την απόγνωση, αγρότες και προμηθευτές. Οι οποίοι συνεχίζουν να παρακολουθούν σε απευθείας μετάδοση την προκλητική προσπάθεια θεσμικού “μπαζώματος” του σκανδάλου, μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, την ώρα που η χώρα βρίσκεται υπό επιτήρηση από τις ευρωπαϊκές αρχές», κατέληξαν οι ίδιες κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγή: cnn.gr