MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Η απόλυτη ανατροπή: Ανακοινώνει δώρο Χριστουγέννων ο Μητσοτάκης

0
Δώρο «αντιστάθμισμα» στη δυσαρέσκεια που έχει συσσωρευτεί τους τελευταίους μήνες.

Διαβάστε για την κίνηση - έκπληξη του Κυριάκου Μητσοτάκη με ένα κλικ στο instanews.gr

 

Η απόλυτη ανατροπή: Ανακοινώνει δώρο Χριστουγέννων ο Μητσοτάκης