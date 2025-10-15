Μητσοτάκης: «Η μάχη κατά της ακρίβειας δεν είναι εύκολη – Διαρκής η στήριξη στο διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού»

«Να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες ότι θα προσπαθούμε διαρκώς να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα του ελληνικού νοικοκυριού» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τη μείωση τιμών κατά 8% σε πάνω από 2.000 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ.

Την μείωση τιμών ανακοίνωσε σήμερα (15.10.2025) ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μετά τη συνάντησή του με τον Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας Απόστολο Πεταλά.

«Ξέρω πολύ καλά ότι η ακρίβεια είναι το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει σήμερα κάθε ελληνικό νοικοκυριό», επισημαίνει αρχικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο που ανάρτησε στο TikTok.

«Γι’ αυτό και σήμερα ανακοινώνουμε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Υπουργείο Ανάπτυξης, αλυσίδες σούπερ μάρκετ, προμηθευτές έχουν πετύχει μια συμφωνία για μείωση τιμών σε παραπάνω από 2.000 προϊόντα. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν για 1.000 προϊόντα, αλλά έχουμε καταφέρει να τον επεκτείνουμε», συμπλήρωσε.

«Ξέρω ότι η μάχη κατά της ακρίβειας δεν είναι εύκολη. Είναι διαρκής αλλά αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης. Να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες ότι θα προσπαθούμε διαρκώς να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα του ελληνικού νοικοκυριού», τονίζει.

Μείωση τιμών σε πάνω από 2.000 προϊόντα super market. Η μάχη κατά της ακρίβειας αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης.

Πηγή: newsit.gr