Το δημοσκοπικό ρεκόρ της ακρίβειας και το δύσκολο «τετ-α-τετ» με γαλάζιους βουλευτές

Οι πρώτες δημοσκοπήσεις του τρέχοντος «κύματος» ερευνών δεν ήταν καλές για την κυβέρνηση.

Εκεί που φαινόταν να έχει «τσιμπήσει» λίγο η Νέα Δημοκρατία μετά τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, έγινε πάλι «διόρθωση» και τα όποια δημοσκοπικά κέρδη αποδείχτηκαν προσωρινά. Αναζήτησα τους λόγους και προσέφυγα στους ίδιους τους δημοσκόπους.

Η ατάκα ενός εξ αυτών ήταν αφοπλιστική. «Στις τελευταίες 30 έρευνες που έχω "τρέξει" η ακρίβεια είναι νούμερο 1 πρόβλημα για τους πολίτες», μου είπε.

Για να το μεταφράσω, εδώ και σχεδόν τρία χρόνια οι πολίτες με μεγάλη διαφορά θεωρούν πως η κυβέρνηση δεν έχει λύσει το τεράστιο πρόβλημα που ακουμπά τα μεσαία και φτωχότερα στρώματα.

Τι να σου κάνουν λοιπόν οι μειώσεις στη φορολογία, αν επί τρία χρόνια δεν έχει δει σοβαρή αύξηση στις αποδοχές σου και η ακρίβεια καλπάζει;

