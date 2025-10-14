Γεραπετρίτης: «Η Ελλάδα φιλοδοξεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην επόμενη μέρα στη Γάζα»

«Η Ελλάδα φιλοδοξεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην επόμενη μέρα στη Γάζα και τη Μέση Ανατολή και είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε ουσιαστικά στην εφαρμογή του, με βάση πάντοτε το διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Όπως επεσήμανε, αυτό θα συμβεί με τη μαζική παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας για την ανακούφιση του άμαχου πληθυσμού. Υπενθύμισε δε ότι «η Ελλάδα έχει ήδη παράσχει πολλαπλώς ανθρωπιστική βοήθεια και συμμετέχει σε όλες τις σχετικές πρωτοβουλίες. Η επίτευξη εκεχειρίας μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε πολύ περισσότερα, σε συνεργασία με τους εταίρους μας».

Ακόμη, ανέφερε, «η σταθεροποίηση της Γάζας είναι κλειδί για να εμπεδωθούν οι συνθήκες ασφαλείας και να διασφαλιστεί το ταχύτερο δυνατόν η επιστροφή της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα. Η χώρα μας, εταίρος και φίλος με όλα τα κράτη της περιοχής, αποτελεί ένα συνεπή και έντιμο συνομιλητή. Η συμβολή μας θα είναι κρίσιμη και σημαντική».

Ως προς την ανοικοδόμηση, η Ελλάδα προτίθεται να κινητοποιήσει τον ιδιωτικό τομέα της χώρας με στόχο να βελτιωθεί άμεσα και ουσιαστικά η ζωή των Παλαιστινίων.

Όπως υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών, «σήμερα είναι μια χαρμόσυνη μέρα για τη Μέση Ανατολή. Η ιστορική συγκυρία που βιώνουμε μας επιτρέπει να είμαστε -συγκρατημένα- αισιόδοξοι», ενώ τόνισε «η ίδια η συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς είναι απτή απόδειξη της δύναμης της διπλωματίας».

Είναι κρίσιμη η εφαρμογή της πρώτης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Η επίτευξη εκεχειρίας για να σταματήσει η αιματοχυσία, η απελευθέρωση των ομήρων και η μαζική παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας αποτελούν ένα καθοριστικό πρώτο βήμα προς μια συνολική διευθέτηση, την επανέναρξη της πολιτικής διαδικασίας με στόχο τη Λύση των Δύο Κρατών, βάσει των σχετικών Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ως της μόνης οδού εμπέδωσης της ειρήνης στην περιοχή».

«Οι ημέρες που διανύουμε είναι ιστορικές», σημείωσε. «Σίγησαν τα όπλα στη Γάζα, αλλά ο δρόμος είναι μακρύς. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε τις διαρκείς προκλήσεις και τους κινδύνους ανάφλεξης που ελλοχεύουν στη Δυτική Όχθη. Και θα πρέπει πάντοτε το βλέμμα μας να είναι στην ενεργοποίηση της δεύτερης φάσης του Σχεδίου Ειρήνης, που θα εδραιώσει τη βιώσιμη ειρήνη και ευημερία στην περιοχή».

Την ίδια στιγμή, πρόσθεσε, απαιτείται πλήρης συμμετοχή των Παλαιστινίων και της Παλαιστινιακής Αρχής σε όλες τις πτυχές της εφαρμογής του σχεδίου, στην ασφάλεια, στη διακυβέρνηση και στην ανοικοδόμηση της Γάζας.

«Η Ελλάδα, με παραδοσιακά πολύ ισχυρούς δεσμούς με τον αραβικό κόσμο, έχει σταθεί δίπλα στην Παλαιστινιακή Αρχή και στον παλαιστινιακό λαό», ανέφερε και πρόσθεσε πως η Ελλάδα έχει συστηματικά υποστηρίξει την οικονομική ενίσχυση της Παλαιστινιακής Αρχής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι υπέρμαχος της αναμόρφωσης και μεταρρύθμισης των παλαιστινιακών θεσμών.

Η στήριξη της ΕΕ και η ουσιαστική ενδυνάμωση των θεσμών είναι αναγκαία συνθήκη για την επιτυχή εφαρμογή του Σχεδίου Ειρήνης και την προώθηση πολιτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή, τόνισε. Σημείωσε δε πως η Ελλάδα ήταν χθες παρούσα στην ιστορική Σύνοδο Κορυφής, παρουσία του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

«Η Ελλάδα θα συνεχίσει από κάθε θέση, διμερώς, στην ΕΕ, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να υποστηρίζει ενεργά κάθε πρωτοβουλία που προάγει τη δίκαιη και βιώσιμη λύση του Μεσανατολικού και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή».

«Με την εκκίνηση της πρώτης φάσης της πολιτικής λύσης, η Ελλάδα είναι ήδη ένα βήμα πιο κοντά στη διακηρυγμένη θέση της για την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης», κατέληξε.

«Πρέπει να αδράξουμε την ευκαιρία της ειρήνης που υπάρχει σήμερα», σημείωσε από την πλευρά της η Παλαιστίνια υπουργός Εξωτερικών. «Σήμερα έχουμε μια ευκαιρία για ειρήνη. Μπορεί να μην γνωρίζουμε 100% τι συμπεριλαμβάνεται, αλλά πρέπει να το κάνουμε να πετύχει».

«Από την πλευρά της Παλαιστίνης θα κάνουμε ότι μπορούμε για να περάσουμε από το πρώτο στο δεύτερο στάδιο. Στο τέλος του δρόμου βλέπουμε την ίδρυση ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους», επεσήμανε.

Όπως ανέφερε, «αυτά που χρειάζεται σήμερα η Γάζα είναι θεμελιώδη. Όλες οι χώρες παγκοσμίως πρέπει να συνεισφέρουν. Ο λαός της Γάζας είναι συντετριμμένος».

«Σήμερα είμαστε πιο κοντά στην απελευθέρωση της Παλαιστίνης», τόνισε χαρακτηριστικά. «Μπορεί να μην το βλέπουμε ακόμα μπροστά μας αλλά στις καρδιές μας είμαστε πλέον πιο κοντά».

«Ξέρουμε ότι έχουμε ένα φίλο στον οποίο μπορούμε να στηριχθούμε», ανέφερε για την Ελλάδα.

