Η μισή ντουζίνα διαρροές για τον Άγνωστο Στρατιώτη, η άγνοια Δένδια και ο εκνευρισμός στο Μαξίμου

Η εμπειρία, άλλωστε, λέει πως όταν θες να αιφνιδιάσεις τους κάθε λογής αντιπάλους σου, πρέπει να είσαι εσύ ο ίδιος κατάλληλα προετοιμασμένος και να έχει «χτίσει» από πριν τις συμμαχίες σου. Αλλιώς θα εκθέσεις και τον προϊστάμενό σου, εν προκειμένω τον ίδιο τον πρωθυπουργό.
Η «προστασία» προκάλεσε αντιδράσεις
Ας δούμε το πράγμα από κάποια απόσταση. Βγαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Κυριακή και αναγγέλλει ότι η αρμοδιότητα «για την προστασία και σωστή λειτουργία του Αγνώστου Στρατιώτη» θα δοθεί «εκεί όπου ανήκει: στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας».
Ο όρος «προστασία» είναι που προκάλεσε την όλη αναστάτωση. Γιατί όταν ακούς για προστασία, το μυαλό σου πάει αυτόματα και στην φύλαξη του μνημείου, άντε το πολύ και στον καθαρισμό του.
