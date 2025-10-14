Η μισή ντουζίνα διαρροές για τον Άγνωστο Στρατιώτη, η άγνοια Δένδια και ο εκνευρισμός στο Μαξίμου

Μην κρυβόμαστε, το Μαξίμου τα έκανε μαντάρα με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Και από εκεί που πήγαινε να χαϊδέψει τα αυτιά του σκληρά δεξιού και ακροδεξιού ακροατηρίου, στήνοντας και μια παγίδα στον «άτακτο» Νίκο Δένδια, βρέθηκε να ακούει τις εύσχημες αρνήσεις του Κωνσταντίνου Τασούλα.

Η εμπειρία, άλλωστε, λέει πως όταν θες να αιφνιδιάσεις τους κάθε λογής αντιπάλους σου, πρέπει να είσαι εσύ ο ίδιος κατάλληλα προετοιμασμένος και να έχει «χτίσει» από πριν τις συμμαχίες σου. Αλλιώς θα εκθέσεις και τον προϊστάμενό σου, εν προκειμένω τον ίδιο τον πρωθυπουργό.

Η «προστασία» προκάλεσε αντιδράσεις

Ας δούμε το πράγμα από κάποια απόσταση. Βγαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Κυριακή και αναγγέλλει ότι η αρμοδιότητα «για την προστασία και σωστή λειτουργία του Αγνώστου Στρατιώτη» θα δοθεί «εκεί όπου ανήκει: στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας».

Ο όρος «προστασία» είναι που προκάλεσε την όλη αναστάτωση. Γιατί όταν ακούς για προστασία, το μυαλό σου πάει αυτόματα και στην φύλαξη του μνημείου, άντε το πολύ και στον καθαρισμό του.

Διαβάστε περισσότερα στο XRAY του ethnos.gr