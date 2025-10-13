Γιώργος Φλωρίδης: «Μόλις ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη όλα θα έρθουν στο φως»

Όπως τόνισε ο Γιώργος Φλωρίδης «είναι πιθανό η ημερομηνία έναρξης της δίκης για τα Τέμπη να ανακοινωθεί αυτήν την εβδομάδα από την ίδια τη Δικαιοσύνη».
Παράλληλα πρόσθεσε ότι «αναμένουμε με βάσει τα κατηγορητήρια τα οποία έχουν συνταχθεί, ο εισαγγελέας Εφετών να ανακοινώσει την ημερομηνία» και ανέφερε πως «σε αυτά τα δυόμισι χρόνια έχει διεξαχθεί μια υποδειγματική ανάκριση για μια τόσο μεγάλη τραγωδία».
Μάλιστα ξεκαθάρισε πως «μόλις ξεκινήσει η δίκη όλα θα έρθουν στο φως. Είναι ενώπιον του ελληνικού λαού όλοι οι πραγματογνώμονες και όλες οι εκθέσεις.
Άρα, κανείς δεν έχει το περιθώριο να μπορεί να κρύψει κάτι».
