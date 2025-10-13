«Ειρήνη» το μήνυμα Μητσοτάκη μετά τη σύνοδο στην Αίγυπτο (vid)

Η Σύνοδος Κορυφής στην οποία έλαβε μέρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου στη Γάζα και ενορχήστρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές διπλωματικές πρωτοβουλίες για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή.
Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Έλληνας πρωθυπουργός δημοσίευσε βίντεο από τη συμμετοχή του στη Σύνοδο, συνοδεύοντάς το με μία λιτή λέξη: «Ειρήνη».
Κατά την έναρξη των εργασιών, ο Αμερικανός Πρόεδρος, καλωσόρισε έναν προς έναν τους ηγέτες που συμμετείχαν, μεταξύ αυτών και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν θερμή χειραψία και είχαν μία σύντομη συνομιλία.
