Χρόνος ανάγνωσης 1’

Θερμή χειραψία και χαμόγελα στο σύντομο τετ α τετ Μητσοτάκη-Τραμπ (vid)

Θερμή χειραψία και σύντομο τετ-α-τετ είχε στην Αίγυπτο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προσγειώθηκε στην Αίγυπτο λίγα λεπτά πριν τις 17:30, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε με τον πρωθυπουργικό αεροσκάφος, λίγες ώρες νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 14:00.

Οι δύο ηγέτες λίγο μετά τις 18:30 είχαν μία θερμή χειραψία και ένα σύντομο τετ α τετ, ενώ στην διάρκεια της συζήτησής τους περίσσευαν τα χαμόγελα και από τις δύο πλευρές.

Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μία ολιγόλεπτη συνάντηση και με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, σύμφωνα και με ανάρτηση του Καναδού ηγέτη.

Πηγή: iefimerida.gr

