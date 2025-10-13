Θερμή χειραψία και χαμόγελα στο σύντομο τετ α τετ Μητσοτάκη-Τραμπ (vid)

Ο Αμερικανός πρόεδρος προσγειώθηκε στην Αίγυπτο λίγα λεπτά πριν τις 17:30, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε με τον πρωθυπουργικό αεροσκάφος, λίγες ώρες νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 14:00.
Οι δύο ηγέτες λίγο μετά τις 18:30 είχαν μία θερμή χειραψία και ένα σύντομο τετ α τετ, ενώ στην διάρκεια της συζήτησής τους περίσσευαν τα χαμόγελα και από τις δύο πλευρές.
Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μία ολιγόλεπτη συνάντηση και με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, σύμφωνα και με ανάρτηση του Καναδού ηγέτη.
Πηγή: iefimerida.gr