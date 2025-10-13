Θερμή χειραψία και χαμόγελα στο σύντομο τετ α τετ Μητσοτάκη-Τραμπ (vid)

Θερμή χειραψία και σύντομο τετ-α-τετ είχε στην Αίγυπτο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προσγειώθηκε στην Αίγυπτο λίγα λεπτά πριν τις 17:30, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε με τον πρωθυπουργικό αεροσκάφος, λίγες ώρες νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 14:00.

Οι δύο ηγέτες λίγο μετά τις 18:30 είχαν μία θερμή χειραψία και ένα σύντομο τετ α τετ, ενώ στην διάρκεια της συζήτησής τους περίσσευαν τα χαμόγελα και από τις δύο πλευρές.

Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μία ολιγόλεπτη συνάντηση και με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, σύμφωνα και με ανάρτηση του Καναδού ηγέτη.

In Sharm el-Sheikh, Egypt at this historic Peace Summit, meeting with international leaders to move us closer to a lasting, just, and sustainable peace for the Middle East.



This is a moment of hope for Israelis, for Palestinians, and for the world. pic.twitter.com/Cf1gGbABt0 — Mark Carney (@MarkJCarney) October 13, 2025

Πηγή: iefimerida.gr