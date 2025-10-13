Γεωργιάδης κατά ΚΚΕ: «Κλάψτε για τη Χαμάς που χάσατε, το Ισραήλ είναι η μόνη πραγματική Δημοκρατία στην περιοχή»

Δριμεία επίθεση κατά του ΚΚΕ εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, στον απόηχο των ιστορικών εξελίξεων με την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων και τη συμφωνία ειρήνης.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτή Βιβής Δάγκα για θέματα αρμοδιότητάς του, ο υπουργός Υγείας την κατηγόρησε οτι δεν έκανε καμία αναφορά στις θετικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

«Είναι μια ημέρα χαράς για κάθε λογικό άνθρωπο που ήθελε ειρήνη. Όσοι διαδήλωναν κάθε μέρα, σήμερα δεν έχουν μια καλή κουβέντα να πουν για τους ομήρους που επέστρεψαν και για τον πρόεδρο Τραμπ», ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης, με τη Βιβή Δάγκα να υποστηρίζει πως «θα σας ζήλευε το γραφείο Τύπου του κράτους - δολοφόνου του Ισραηλ ή της αμερικανικής κυβέρνησης».

«Αυτό το οποίο σήμερα προωθείται είναι ένα αμερικανό ισραηλινό προτεκτοράτο, για να προωθούνται τα σχέδια του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή», κατήγγειλε η κ. Δάγκα, υποστηρίζοντας πως προκειται για μια συμφωνία που συνήφθη «με το πιστόλι στον κρόταφο του Παλαιστινιακού λαού».

προκάλεσε η αναφορά της Βιβής Δάγκας για αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967. «Αφήστε τα περί δύο κρατών. Είστε απλώς αντισημίτες, απλώς δεν συμπαθείτε τους Εβραίους. Η μόνη πραγματική Δημοκρατία στην περιοχή, είναι το “κράτος - δολοφόνος” του Ισραήλ όπως το αποκαλείτε», υποστήριξε ο υπουργός Υγείας.

Συνεχίζοντας ο κ. Γεωργιαδης επεκρινε το ΚΚΕ και για τις διαδηλώσεις. «Κλάψε λίγο για την Χαμάς που χάσατε! Αφήστε τα περί “λευτεριάς στην Παλαιστίνη”. Δήθεν κλαίγατε για τα παιδιά που πεθαίνουν στη Γάζα. Ποτέ δεν σας ένοιαξε για κανένα παιδάκι ή τους ομήρους, απλοί αντισημίτες είστε, έχετε μίσος και απέχθεια! Όχι μόνο δεν χαίρεστε, αλλά στεναχωριέστε με το σχέδιο. Είστε υποκριτές, ταλαιπωρούσατε τους οδηγούς στην Κηφισίας, ενώ δεν ξέρατε καν τον χάρτη της περιοχής».

Για τον χαρακτηρισμό «αντισημίτες» για το ΚΚΕ, διαμαρτυρήθηκε έντονα η κ. Δάγκα που μίλησε για «λαθροχειρία» και «προβοκάτσιες». «Είναι απαράδεκτο να χαρακτηρίζετε αντισημίτη όποιον στηρίζει τον Παλαιστινιακό λαό» κατεληξε η βουλευτής του ΚΚΕ.

Πηγή: iefimerida.gr