Κανέλλη για Τσίπρα: «Στην ιδέα να πάθω σοκ εντιμότητας ανατριχιάζω περισσότερο απ’το να μου την πέσει ο Νετανιάχου»

Με ιδιαίτερα δηκτικό τρόπο η Λιάνα Κανέλλη σχολίασε την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα και το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Η Λιάνα Κανέλλη μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΙ για τον Αλέξη Τσίπρα σημείωσε πως: «Γιατί, άνοιξε κάτι; Θα ανοίξει; Θα είναι καινούργιο; Δεν πα’ να ανοίξει, εγώ θα θυμάμαι ότι έκλεισε τις τράπεζες, την έννοια “Αριστερά”, την έννοια “νέος”, την έννοια “καινούργιος” και την έννοια “καινούργιος δεινόσαυρος”».

Σχετικά με το «σοκ εντιμότητας» που χρησιμοποίησε ο Τσίπρας στη συνέντευξή του στην Εφημερίδα των Συντακτών, η Λιάνα Κανέλλη σχολίασε: «Αν αυτό είναι σοκ εντιμότητας, εγώ στην ιδέα και μόνο ότι θα πάθω σοκ εντιμότητας ανατριχιάζω περισσότερο απ’ το να μου την πέσει ο Νετανιάχου. Γιατί; Γιατί πας και ψηφίζεις “όχι” στο δημοψήφισμα του 2015 και σου βγαίνει “ναι”. Και μετά πας και ψηφίζεις ένα “αριστερό” μνημόνιο που υποθήκευσε το μέλλον των παιδιών και των εγγονιών μου για εκατό χρόνια».

Η βουλεύτρια του ΚΚΕ πρόσθεσε, δε, πως: «Αν κάποιοι βλέπουν κάτι νέο, εγώ προτιμώ τα δεινοσαυράκια να τα κρατάω στο επίπεδο των παιχνιδιών που έπαιζε ο γιος μου – και κανένα δεν θα το βαφτίσω Αλέξη Τσίπρα».

