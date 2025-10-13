Η επικοινωνιακή παγίδα του Μητσοτάκη στον Δένδια κι ο Τσίπρας που θέλει να μοιάσει στην Καρυστιανού

Στην πολιτική οι συγκρούσεις συνήθως δεν είναι θορυβώδεις και οι πρωταγωνιστές τους δεν κραυγάζουν. Άλλωστε μια προσεκτική αιχμή, μια μικρή κίνηση ή μια καλοστημένη παγίδα είναι πιθανόν να προκαλέσουν στον αντίπαλο μεγαλύτερη ζημιά από μια εκτενή επιθετική δήλωση.

Αυτό σκέφτηκα όταν διάβασα την καθιερωμένη εκτενή ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που δημοσιεύει κάθε Κυριακή και ιδιαίτερα την αναφορά του στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι.

Προσπερνώ την προσπάθεια του πρωθυπουργού να εμφανιστεί πια ικανοποιημένος για την έκβαση της υπόθεσης. Και μεταφέρομαι στα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη. Τι δουλειά έχει να ασχολείται ένας Κυριάκος Μητσοτάκης με τον συγκεκριμένο χώρο;

Εξηγώ αμέσως. Σας θυμίζω ότι όσο ο Πάνος Ρούτσι έδινε τον δύσκολο αγώνα να ικανοποιηθούν τα εύλογα αιτήματά του για την εκταφή της σορού του παιδιού του, είχαν βγει στη ρούγα διάφοροι σκληροί δεξιοί και ακροδεξιοί, πολιτικοί και σχολιαστές εντός και πέριξ της κυβέρνησης, και μιλούσαν για «τσαντιροκατάσταση» στο μνημείο ή έκαναν δηλώσεις για την αισθητική της κινητοποίησης (όλοι ξέρετε ποιους και ποιες εννοώ).

