Έβγαλε μάτι: Το «καρφί» του Μάκη Βορίδη για το Μαξίμου που πέρασε στα ψιλά

Ένα «σιωπηλό» μήνυμα με αποδέκτη το Μαξίμου από τον Μάκη Βορίδη, με αφορμή τις δηλώσεις Βάρρα στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ στο instanews.gr