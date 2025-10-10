Νέο κόμμα με τη σύζυγό του σκέφτεται ο Καμμένος - «Θα συζητούσα με Τσίπρα»

Τις σκέψεις σε ό,τι αφορά στην πολιτική και την πιθανότητα να επιστρέψει στο προσκήνιο με κόμμα στο οποίο θα ηγείται η σύζυγός του, αποκάλυψε ο Πάνος Καμμένος.

Ο πρώην πρόεδρος των ΑΝΕΛ και μέλος της κυβέρνησης του 2015 μίλησε στην εκπομπή «Αυτοψία» του Alpha και δεν έκρυψε ότι σκέφτεται το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην πολιτική με κόμμα στο οποίο θα βγει μπροστά η Έλενα Τζούλη.

«Το σκέφτομαι και το σκέφτεται κι εκείνη. Δεν θα της το απαγορεύσω ποτέ, θεωρώ ότι έχει τα φόντα να το κάνει», είπε χαρακτηριστικά και στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είναι το πρόσωπο των ημερών μετά την παραίτησή του από τη θέση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και την ανακοίνωσή του περί ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα.

«Θα συζητούσα μαζί του», τόνισε χαρακτηριστικά ο Πάνος Καμμένος απαντώντας στο ερώτημα αν θα σκεφτόταν νέα πιθανή συνεργασία με τον πρώην πρωθυπουργό, ενώ συμπλήρωσε ότι «ο Τσίπρας μπορεί να δώσει την ελπίδα μιας νέας διακυβέρνησης».

«Όταν σε παίρνει ένας τρελός και σου λέει ότι έχει έναν παπά που τον στηρίζει ο Τραμπ και ότι πρέπει να γίνει δεσπότης και να μιλήσω εγώ στην Κίμπερλι, για να τον αποφύγω του λέω ότι την έχω δίπλα μου», ισχυρίστηκε για τις τηλεφωνικές συνομιλίες που του έφεραν πρόσφατα στο προσκήνιο, ενώ παραδέχθηκε ότι «η ΝΔ έχει πετύχει στην Οικονομία».

Πηγή: ethnos.gr