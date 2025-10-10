Τα υπονοούμενα του Βορίδη για το Μαξίμου και οι ξεχασιάρηδες του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σας έγραφα χτες ότι ο Μάκης Βορίδης τα έχει πάρει άσχημα με τον Γιώργο Μυλωνάκη, τον οποίο κατηγορεί ότι με επίκεντρο τον ΟΠΕΚΕΠΕ μεθοδεύει το πολιτικό του «κούρεμα» μέσω του Γρηγόρη Βάρρα, πρώην διοικητή του Οργανισμού.

Και ο Βορίδης, ως έμπειρος πολιτικός, είπε να χτυπήσει τον αγγελιοφόρο και όχι τον «ενορχηστρωτή» της όλης προσπάθειας.

Για το μείζον πολιτικό ζήτημα, πάντως, για το εάν δηλαδή τον βγάζει στη «σέντρα» η κυβέρνηση, ο Βορίδης απάντησε «δεν με αφορά το ερωτημα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το πείτε στην κυβέρνηση».

Και στην επισήμανση πως ο Γρηγόρης Βάρρας είναι στο Μαξίμου, ο Βορίδης είπε: «Δεν τοποθετώ ανθρώπους εγώ στο Μαξίμου».

Δεν θυμούνται τίποτα!

Αυτά βλέπουν στο μεταξύ οι άλλοι πρώην επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ, που πηγαίνουν στην αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή και κάνουν όλοι τους ανήξερους για το πάρτυ με παράνομες επιδοτήσεις που γινόταν επί χρόνια. Σοφά σκεπτόμενοι οι συγκεκριμένοι, λένε αναμεταξύ τους, «εγώ θα είναι αυτός που θα βγάλω το φίδι από την τρύπα και θα ανοίξω πόλεμο με το Μαξίμου»;

