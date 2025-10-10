Πώς «διαβάζει» τις τελευταίες δημοσκοπήσεις η κυβέρνηση: Για ποια θέματα έχουν χτυπήσει… καμπανάκια

Τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων του τελευταίου μήνα διαβάζουν με προσοχή στην κυβέρνηση.

Τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων του τελευταίου μήνα διαβάζουν με προσοχή στην κυβέρνηση για να δουν πως έχει διαμορφωθεί το τοπίο μετά το πακέτο που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ. Στο στρατόπεδο της Ν.Δ. υπάρχει ικανοποίηση για το γεγονός πως παραμένει μεγάλη η διαφορά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ωστόσο ταυτόχρονα μία σειρά ευρημάτων προκαλεί προβληματισμό.

Για παράδειγμα «καμπανάκι» έχει χτυπήσει για το γεγονός πως ένα μεγάλο μέρος των πολιτών αντιμετωπίζει με απαισιοδοξία την επόμενη ημέρα. Είναι ενδεικτικό πως σύμφωνα με την Metron Analysis το 70% θεωρεί πως η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση ενώ μόνο ένας στους τέσσερις λέει πως κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Παράλληλα σύμφωνα με την Prorata ένας στους δύο δηλώνει πως το κυρίαρχο συναίσθημά του είναι η απογοήτευση, ενώ το 40% απαντά πως νιώθει θυμό

Σε όλες τις μετρήσεις η ακρίβεια αποτελεί το νούμερο ένα πρόβλημα των νοικοκυριών. Είναι ενδεικτικό πως - σύμφωνα με την GPO - ένα ποσοστό που φτάνει το 55,6 % απαντά «όχι» ή «μάλλον όχι» στο ερώτημα αν το μηνιαίο εισόδημα αρκεί για να καλύψει τις ανάγκες του. Ενδιαφέρον έχει και ένα εύρημα που καταγράφεται στη μέτρηση της Alco, καθώς επτά στους δέκα πιστεύουν πως θα είχαν μεγαλύτερο όφελος αν αντί για τη μείωση των φορολογικών συντελεστών υπήρχε μείωση του ΦΠΑ ή του ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Στο κυβερνών κόμμα εκτιμούν πως όσο θα περνά ο καιρός και θα υλοποιούνται σταδιακά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, πρόκειται να αυξηθεί ο αριθμός όσων θα βλέπουν θετικά τις παρεμβάσεις. Άλλωστε σημειώνουν πως ακόμα δεν έχουν τρέξει οι ευνοϊκές διατάξεις που ανακοινώθηκαν και οι πολίτες δεν έχουν δει διαφορά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Πάντως η πορεία των τιμών δεν αποτελεί το μοναδικό πονοκέφαλο για την κυβέρνηση, καθώς μια σειρά από ανοικτά θέματα ζητούν λύση. Για παράδειγμα εντείνεται η πίεση της αντιπολίτευσης για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι συνεδριάσεις της εξεταστικής επιτροπής γίνονται σε υψηλούς τόνους. Να σημειωθεί πως σύμφωνα με δημοσκόπηση της MRB που έγινε στον Σεπτέμβριο μόνο ένας στους πέντε απαντά «σίγουρα ναι» ή «μάλλον ναι» στο ερώτημα αν θα αποδοθεί δικαιοσύνη για όσους έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και θα επιστραφούν τα χρήματα

Τι λένε οι πολίτες για την επόμενη ημέρα

Ένα ακόμα στοιχείο που έχει ενδιαφέρον είναι το γεγονός πως στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον επτά κόμματα - και μάλιστα σε κάποιες μετρήσεις φτάνουν τα εννέα τα κόμματα - εμφανίζονται να περνάνε το όριο του 3 %. Να σημειωθεί εδώ πως όσο μικρότερο είναι το ποσοστό των κομμάτων που μένουν εκτός Βουλής τόσο υψηλότερο ποσοστό απαιτείται για την αυτοδυναμία του πρώτου κόμματος και αντίστροφα.

Στο μεταξύ σύμφωνα με έρευνα της Interview στην ερώτηση «κατά την άποψή σας, ποιο μοντέλο διακυβέρνησης είναι καταλληλότερο για τη χώρα μας;» είναι μοιρασμένες οι απαντήσεις. Συγκεκριμένα το 42% τάσσεται υπέρ μίας κυβέρνησης συνεργασίας και το 42% είναι υπέρ μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης (το 14% είναι υπέρ άλλου μοντέλου διακυβέρνησης και το 2% λέει «δεν ξέρω/δεν απαντώ»).

Τέλος στην ερώτηση «αν την επόμενη Κυριακή διεξάγονταν εκλογές και η ΝΔ αναδεικνυόταν πρώτο κόμμα χωρίς να επιτυγχάνει αυτοδυναμία, με ποιο κόμμα θα προτιμούσατε να συνεργαστεί για τον σχηματισμό κυβέρνησης;», το 18% απαντά με το ΠΑΣΟΚ και ακολουθούν με 7% η Φωνή Λογικής και με 6% η Ελληνική Λύση (μικρότερα ποσοστά έχουν άλλα κόμματα).

Το προφίλ των αναποφάσιστων

Στην προσπάθεια της κυβέρνησης για την αύξηση των ποσοστών συσπείρωσης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προσέλκυση ψηφοφόρων που έχουν μετακινηθεί στην δεξαμενή των αναποφάσιστων. Με την προσοχή να είναι στραμμένη σε όσους είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία το 2023 αλλά στην πορεία απογοητεύτηκα από συγκεκριμένες επιλογές και απομακρύνθηκαν.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον έχουν τα στοιχεία της έρευνας της Alco για το προφίλ των αναποφάσιστων. Ειδικότερα η κυβέρνηση στρέφει το βλέμμα πρωτίστως στο 28% που δηλώνουν κεντροδεξιοί και στο 21% που αυτοπροσδιορίζονται ως κεντρώοι. Επίσης υπάρχει και ένα ποσοστό 6% που δηλώνει δεξιό.

Πηγή: ethnos.gr