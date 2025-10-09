Αμετανόητος o Κυριαζίδης: «Οι 11 λέξεις που είπα στην Κωνσταντοπούλου ήταν ευχή – Αυτή να ζητήσει συγγνώμη»

«Έγινε παραποίηση, είπα 11 λέξεις, αφαιρέθηκαν τρεις. Οι 11 λέξεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν μία ευχή αλλά εκλήφθησαν από τον πλευρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου ως ύβρη» είπε ο Δημήτρης Κυριαζίδης για την απομάκρυνσή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ μετά το σχόλιο «πήγαινε κάνε κανένα παιδί» προς την αρχηγό της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ο Δημήτρης Κυριαζίδης είχε διαγραφεί από την «γαλάζια» ΚΟ τον περασμένο Μάρτιο, μετά από την φραστική επίθεση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγορούμενος για αντικοινοβουλευτική και αντιδεοντολογική συμπεριφορά.

Ο βουλευτής, μετά την επάνοδό του στην ΚΟ της ΝΔ, μιλώντας σήμερα (09.10.2025) στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» στο OPEN, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να ζητήσει συγγνώμη από την Ζωή Κωνσταντοπούλου, ήταν ξεκάθαρος:

«Πιστεύω ότι η ίδια θα ζητήσει συγγνώμη, θα της πω εντάξει, κατανοητό».

Μάλιστα, για να δικαιολογήσει τα λεγόμενά του ανέφερε ότι επί δύο χρόνια, μετά τα Τέμπη, άκουγε αυτός και οι συνάδελφοί του στη ΝΔ «καθημερινά από το πρωί ως το βράδυ ότι είμαστε δολοφόνοι, λαθρέμποροι, παιδεραστές, παιδόφιλοι».

«Ο τέταρτός μου γιος ταξίδευε από Θεσσαλονίκη. Μάθαμε για τη σύγκρουση στα Τέμπη, προσπαθούμε με τη γυναίκα μου να επικοινωνήσουμε όλο το βράδυ. Δεν μπορούσαμε να μάθουμε. Μετά από δύο ώρες απάντησε ο Μάριος γιατί δεν έπιανε το τηλέφωνό τους. Όποιος δεν έχει ζήσει τέτοιες καταστάσεις δεν μπορεί να τις καταλάβει» είπε σε άλλο σημείο

Ερωτηθείς αν ήταν έκπληξη για αυτόν η επιστροφή του στην ΚΟ της ΝΔ, ο Δημήτρης Κυριαζίδης απάντησε: «Δεν ήταν έκπληξη το τηλεφώνημα να επιστρέψω, το ανέμενα και πιο μπροστά».

