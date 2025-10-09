Διευθύντρια ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν υπήρξε σκάνδαλο ούτε κύκλωμα ανομίας - "Ασυνήθιστη" η παρέμβαση Κορασίδη»

Την πεποίθησή της ότι δεν υπήρξε «σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ» διατύπωσε στην κατάθεσή της στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής η πρώην διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων του Οργανισμού, Αθανασία Ρέππα.

Η μάρτυρας ερωτηθείσα αν υπήρχε κύκλωμα ανομίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, «άδειασε» τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού Γρηγορη Βάρρα, σημειώνοντας ότι «δεν υπάρχουν τέτοια κυκλώματα» κατά την άποψη της. Πρόσθεσε όμως ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι «μια μικρή κοινωνία» και μπορεί να υπάρχουν και κάποιες «παραβατικές συμπεριφορές», συμπληρώνοντας ότι «μένει να αποδειχθεί τι από όλα αυτά είναι αλήθεια».

Η μάρτυρας αρνήθηκε πως παρακώλυσε ελέγχους. Απαντώντας στις σχετικές αιτιάσεις του πρώην επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα, ανέφερε: «Δεν προσπάθησα να αλλάξω την εντολή ελέγχου. Δεν είχα καμία επαφή με ελεγκτές. Δεν είχα καμία εμπλοκή, δεν είχα καν πρόσβαση στους φακέλους των ελέγχων».

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής της, η κ. Ράππα χαρακτήρισε «ασυνήθιστη» την παρέμβαση του πρώην υπαλλήλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Μόσχου Κορασίδη, να δίνει συμβουλές προκειμένου να διευθετηθεί πρόστιμο ύψους 400.000 ευρώ που είχε επιβληθεί σε παραγωγούς.

Η Αθανασία Ρέππα κατηγορείται για υπεξαίρεση εγγράφων, παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία.

Σειρά ερωτημάτων διατυπώνεται από το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τις απαντήσεις της διευθύντριας τεχνικών ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Η κ. Ρέππα εμφανίστηκε να τα βρίσκει όλα καλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλήθεια αν ήταν όλα καλά που οφείλεται το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ; Γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει κατασκηνώσει στην Αθήνα; Γιατί οι αγρότες έχουν ξεχάσει τις επιδοτήσεις και κινδυνεύουν πλέον να τις χάσουν από την Κυβέρνηση της ΝΔ;» διερωτώνται πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: iefimerida.gr