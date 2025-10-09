Κουτσούμπας «δίκασε» Τσίπρα: «Δεν θα πιάσουν τα γλυκανάλατα 'μικρός ήταν και δεν ήξερε'»

Με σκληρό ύφος σχολίασε το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα.

«Είναι τιμή μας, είναι – και νιώθουμε περήφανοι γι’ αυτό- να μην εντάσσεται το ΚΚΕ σε αυτές τις διεργασίες που συντελούνται, στα διάφορα σενάρια για ανασύνθεση αυτού του ευρύτερου κεντροαριστερού χώρου με τη δημιουργία είτε συγκρότησης νέων πολιτικών φορέων είτε συνεργασίας μεταξύ άλλων κλπ», είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Το rebranding Τσίπρα είναι το λανσάρισμα στην πολιτική αγορά μίας παλιάς εταιρείας με άλλο περιτύλιγμα για παράδειγμα. Εμείς δεν συμμετέχουμε σε επιχειρήσεις αναπαλαίωσης μίας ξοφλημένης υπόθεσης ούτε ψάχνουμε για συνεργασίες και κυβερνησιμότητες με όλους αυτούς που απέδειξαν ότι και ως κυβέρνηση και ως αξιωματική αντιπολίτευση πήραν μόνο αντιλαϊκά παράσημα», τόνισε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ.

Σε ερώτηση αν με την φράση «επιχειρήσεις αναπαλαίωσης μίας ξοφλημένης υπόθεσης» χαρακτηρίζει ένα νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα ο Δημήτρης Κουτσούμπας απάντησε: «Βεβαίως και αυτό θα αποδειχθεί έστω κι αν υπάρχουν πιθανόν κάποιες ψευδαισθήσεις σε τμήματα του ελληνικού λαού.

Δεν μπορεί όμως να του συγχωρήσει ο ελληνικός λαός παρά την προκλητική προβολή και προώθηση που γίνεται και που οδήγησαν αυτές οι δυνάμεις, σε διάψευση ελπίδων, σε απογοήτευση, σε λάθος πολιτικές, σε αντιλαϊκές πολιτικές. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν θα πιάσουν τελικά ούτε τα διάφορα κατασκευασμένα rebranding, ούτε τα υποκριτικά mea culpa, κατά το παλιό εκείνο του αείμνηστου, ούτε τα γλυκανάλατα ‘μικρός ήταν και άπειρος και δεν ήξερε τώρα τα’ μαθε, έγινε έμπειρος και θα τα λύσει’».

Και συνέχισε: «Σε αυτές τις διαδικασίες δεν συμμετέχουμε. Εμείς θεωρούμε ότι η λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση αλλά και η δυσπιστία που υπάρχει προς την συστημική αντιπολίτευση, στα κόμματα της αντιπολίτευσης σήμερα να τροφοδοτήσουν την αμφισβήτηση στους ίδιους τους πυλώνες αυτής της πολιτικής της κυρίαρχης, τις δεσμεύσεις δηλαδή για ‘ματωμένα’ πλεονάσματα, για οροφές δαπανών της Ε.Ε., τις αντεργατικές οδηγίες και τους νόμους, το καθεστώς της πολεμικής οικονομίας και τους υπερεξοπλισμούς για ανάγκες άλλων, του ΝΑΤΟ.

Αυτά είναι ο κοινός παρονομαστής των κομμάτων του συστήματος και γι’ αυτό εξηγούνται οι εύκολες μεταπηδήσεις στελεχών από το ένα στο άλλο, όπως δείχνουν και πρόσφατες τέτοιες εξελίξεις.

Απέναντι, λοιπόν, σε αυτή την κινούμενη άμμο του αστικού πολιτικού συστήματος ο λαός έχει επιλογή της συμπόρευσης με το ΚΚΕ, της πάλης για την ικανοποίηση δηλαδή όλων των σύγχρονων λαϊκών αναγκών και πρώτος στόχος εδώ είναι η πανεργατική απεργία και οι αγώνες που έχουμε μπροστά μας μαζί με το 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ που ήδη άρχισε την διαδικασία για την υλοποίηση του».