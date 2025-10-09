Η αδειανή θέση του Σαμαρά, ο «λαρτζ» Μητσοτάκης και οι «ψέκες» του Άδωνη

Η φωτογραφία από τη χθεσινή παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη αντιστοιχούσε σε 1.000 λέξεις. Στις μπροστινές σειρές του κεντρικού διαζώματος στην αίθουσα του Ωδείου Αθηνών, καθόταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πίσω του πάνω από μια ντουζίνα υπουργοί της κυβέρνησης.

Σε μια από τις ακριανές θέσεις καθόταν ο Κώστας Καραμανλής και δίπλα του ακριβώς υπήρχε μια κενή θέση: Αυτή που προοριζόταν για τον Αντώνη Σαμαρά.

Τι μας λέει αυτή η εικόνα; Πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του θέλει να «αγκαλιάσει» έναν καραμανλικό βουλευτή σαν τον Στυλιανίδη, την ώρα που ο Αντώνης Σαμαράς επιλέγει να απουσιάζει με σκοπό να δείξει πως τον χωρίζει άβυσσος από την σημερινή ηγεσία της ΝΔ.

Στην πραγματικότητα ο Μητσοτάκης πέτυχε το σκοπό του: Έκανε μια κίνηση αβροφροσύνης σε όσους του ασκούν κριτική ή σε όσους έχει συγκρουστεί στο πρόσφατο παρελθόν. Και στον αντίποδα ο Σαμαράς του έδωσε την ευκαιρία να χαρακτηριστεί ως πρόσωπο μνησίκακο, που βρίσκεται μακριά από την όλη παράταξη της ΝΔ. Ο «λαρτζ» Μητσοτάκης προσέγγισε τον Καραμανλή, ενώ «εχθροπαθής» Σαμαράς διαχώρισε τη θέση του ακόμα μια φορά.

Συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά δεν το έκρυψαν άλλωστε: «Δεν πήγε για να μην χαιρετίσει τον Μητσοτάκη» έλεγε ένας εξ αυτών. Φανταστείτε τι θα γινόταν αν ήταν παρών ο Σαμαράς όταν εμβόλιμα απηύθυνε χαιρετισμό ο πρωθυπουργός.

