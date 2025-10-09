Τα «μηνύματα» της χθεσινής απουσίας Σαμαρά και η προσπάθεια της κυβέρνησης να συσπειρώσει το παραδοσιακό κοινό

Η χθεσινή απουσία του πρώην πρωθυπουργού από την εκδήλωση για το βιβλίο του Ευρ. Στυλιανίδη έδειξε πως έχουν κοπεί οι «γέφυρες».

Σε εξέλιξη είναι η προσπάθεια της κυβέρνησης να συσπειρώσει ένα δεξιό κοινό, ωστόσο την ίδια στιγμή όλο και μεγαλύτερη γίνεται η απόσταση από τον Αντώνη Σαμαρά. Η χθεσινή απουσία του πρώην πρωθυπουργού από την εκδήλωση για το βιβλίο του Ευρ. Στυλιανίδη έδειξε πως έχουν κοπεί οι «γέφυρες» και αναζωπύρωσε τα σενάρια για τις επόμενες κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού.

Στη συγκεκριμένη εκδήλωση έδωσαν το παρών ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης (που απηύθυνε και σύντομο χαιρετισμό) και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής (αντάλλαξαν μια χειραψία), ενώ παρευρέθηκαν οι περισσότεροι υπουργοί και πολλοί «γαλάζιοι» βουλευτές. Ωστόσο ήταν η απουσία του κ. Σαμάρα που σχολιάστηκε εντόνως στα «πηγαδάκια», καθώς μέχρι χθες το απόγευμα ήταν γνωστό πως θα πάει στην εκδήλωση.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την απουσία του πρώην πρωθυπουργού συνεργάτες του μιλούσαν για «προσωπική επιλογή» και σημείωναν πως «εύχεται κάθε επιτυχία στο βιβλίο του Ευριπίδη Στυλιανiδη». Βέβαια τα σενάρια για το γιατί τελικά επέλεξε να μην παρευρεθεί στην εκδήλωση ο κ. Σαμαράς πήραν φωτιά. Για παράδειγμα χθες το μεσημέρι έγινε γνωστό πως επρόκειτο τελικά να απευθύνει σύντομο χαιρετισμό στην εκδήλωση ο πρωθυπουργός. Σε περίπτωση που πήγαινε στην εκδήλωση ο κ.Σαμαράς θα έπρεπε να ακούσει από την πρώτη σειρά τον κ. Μητσοτάκη. Αυτό ενδεχομένως να έδινε σε κάποιους την εικόνα πως υπάρχουν περιθώρια προσέγγισης, κάτι που όπως φάνηκε δεν ισχύει.

Να σημειωθεί εδώ πως το τελευταίο διάστημα είχαν πυκνώσει οι «γαλάζιοι», που με δηλώσεις τους έκαναν «ανοίγματα» στον κ. Σαμαρά και κάποιοι μιλούσαν για επιστροφή του στη Ν.Δ. Ωστόσο παρά τις σχετικές δηλώσεις ήταν εμφανές πως η απόσταση σε καμία περίπτωση δεν είχε γεφυρωθεί και αυτό έγινε φανερό με σαφή τρόπο χθες.

Άλλωστε ο πρώην πρωθυπουργός έχει δημόσια εκφράσει την ξεκάθαρη διαφωνία του σε κρίσιμες επιλογές της κυβέρνησης σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και όχι μόνο. Τώρα μένει να φανεί ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του κ. Σαμαρά , ενώ συνεχίζονται τα σενάρια για το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός νέου κόμματος.

Να σημειωθεί εδώ πως ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε μία αναφορά που έκανε σε δημοσιογράφους ο πρωθυπουργός, μετά το τέλος της εκδήλωσης. Ειδικότερα υπογράμμισε με νόημα «όπως βλέπετε η Νέα Δημοκρατία είναι στην πρώτη γραμμή της τεχνητής νοημοσύνης εν συνόλω».

Η εκτίμηση πλέον στο κυβερνητικό στρατόπεδο είναι πως δεν θα υπάρξουν ουσιαστικά αποτελέσματα ακόμα και αν γίνουν νέα ανοίγματα προς την πλευρά Σαμαρά, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός έχει πάρει τις αποφάσεις τους. Ωστόσο ταυτόχρονα, με το βλέμμα σε ένα παραδοσιακό κοινό, θέλουν να περάσει το μήνυμα πως έγιναν οι απαιτούμενες κινήσεις για την επαναπροσέγγιση αλλά δεν απέδωσαν (πρόκειται δηλαδή για ένα blame game για όσα έγιναν μέχρι τώρα αλλά για όσα ενδεχομένως θα ακολουθήσουν)

«Δίχτυα» στο δεξιό κοινό ρίχνει η κυβέρνηση

Να συσφίξει τις σχέσεις της με ένα παραδοσιακό ακροατήριο του κόμματος θέλει η κυβέρνηση, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν πως σχεδόν ένας στους επτά ψηφοφόρους επιλέγει κόμματα στα δεξιά της Ν.Δ. Το γεγονός μάλιστα πως - όπως ήδη αναφέρθηκε - έχουν αναζωπυρωθεί τα σενάρια για τις επόμενες κινήσεις Σαμαρά κάθε άλλο παρά απαρατήρητο περνά στο κυβερνών κόμμα.

Σε αυτή την χρονική συγκυρία το βλέμμα στρέφεται σε ένα δεξιόστροφο κοινό, ενώ εντείνεται η προσπάθεια για την αύξηση των ποσοστών συσπείρωσης. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να γίνει η συζήτηση στην Ολομέλεια για θέματα εξωτερικής πολιτικής και η κυβέρνηση θέλει να απαντήσει στα σφοδρά πυρά της αντιπολίτευσης. Η συζήτηση αυτή γίνεται σε ένα momentum πολλαπλών εξελίξεων, λίγες εβδομάδες μετά την ακύρωση του ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη με το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (ακύρωση που έγινε από την τουρκική πλευρά) και ενώ η Άγκυρα υιοθετεί όλο και συχνότερα ένα αναθεωρητικό αφήγημα. Στο επίκεντρο θα βρεθούν ευρύτερα γεωπολιτικά θέματα αλλά και ειδικότερα οι εξελίξεις στη «γειτονιά».

Το επόμενο διάστημα οι κινήσεις που γίνονται για την περαιτέρω αμυντική θωράκιση της χώρας, θέματα όπως το μεταναστευτικό αλλά και ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των πολιτών θα τονίζονται όλο και περισσότερο από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Στόχος είναι η προσέγγιση ενός παραδοσιακού κοινού που είχε ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία τις τελευταίες εκλογές αλλά στην πορεία μπορεί να απογοητεύτηκε από συγκεκριμένες επιλογές και παραμένει αναποφάσιστο.

Στο μεταξύ χθες έγινε γνωστό πως «επέστρεψε» στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, επτά μήνες μετά τη διαγραφή του ο βουλευτής Χρήστος Κυριαζίδης. Υπενθυμίζεται πως ο κ. Κυριαζίδης είχε διαγραφεί μετά το σάλο που προκάλεσε αναφορά του στη Ζ. Κωνσταντοπούλου, την ώρα που εκείνη βρισκόταν στο βήμα της (είχε πει «πήγαινε κάνε κάνα παιδί»). Αμέσως ακολούθησε ένα μπαράζ αντιδράσεων μέσα στην Ολομέλεια και λίγο αργότερα είχε ανακοινωθεί η διαγραφή του.

Να σημειωθεί εδώ πως πέρυσι το Δεκέμβριο είχε επιστρέφει στην Νέα Δημοκρατία ο Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος είχε διαγραφεί μετά τα όσα είχαν δει το φως για το επεισόδιο στο αεροδρόμιο. Η διαγραφή του βουλευτή είχε κρατήσει για πέντε μήνες.

