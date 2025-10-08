MENU
Τον ήθελε γιατί είναι σοβαρός, αγαπητός και πράσινος: Το πρώτο μεγάλο όχι στον Τσίπρα

Ένα από τα πρώτα σημαντικά «όχι» φαίνεται να εισέπραξε ο Αλέξης Τσίπρας στην προσπάθειά του να συγκροτήσει την ομάδα των προσώπων που θα στελεχώσουν το νέο του φορέα.

