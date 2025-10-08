Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τον ήθελε γιατί είναι σοβαρός, αγαπητός και πράσινος: Το πρώτο μεγάλο όχι στον Τσίπρα 08-10-2025 19:00 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ένα από τα πρώτα σημαντικά «όχι» φαίνεται να εισέπραξε ο Αλέξης Τσίπρας στην προσπάθειά του να συγκροτήσει την ομάδα των προσώπων που θα στελεχώσουν το νέο του φορέα. Διαβάστε από ποιον με ένα κλικ στο instanews.gr Απασφάλισε: Γιάννης Βαρδινογιάννης κατά Γκάλλι instanews.gr Οι… αδυναμίες δεν κρύβονται: Το πρώτο χτύπημα του Αρκά στον Αλέξη Τσίπρα dailymedia.gr Κάτι ξέχασε ο Μονέκε για τον Σορτς menshouse.gr Δεν είναι στο Top 10: Οι 5 καλύτερες ταινίες που έχει αυτή τη στιγμή το Netflix και στις κρύβει ο αλγόριθμος menshouse.gr Στο κρίσιμο ματς της Ελλάδας με την Σκωτία: Η έκπληξη στην 11άδα που σκέφτεται ο Ιβάν menshouse.gr Βρες τον παίκτη: Εάν θυμάσαι τον επιθετικό του ΠΑΟ που αγωνίστηκε σε 2 μόνο ματς, τότε είσαι εγκυκλοπαίδεια menshouse.gr Οι πρώτες απώλειες για τον Ανδρουλάκη: Ποιοι αλλάζουν στρατόπεδο την πιο κρίσιμη στιγμή instanews.gr Τον ήθελε γιατί είναι σοβαρός, αγαπητός και πράσινος: Το πρώτο μεγάλο όχι στον Τσίπρα SHARE