Οι διαβεβαιώσεις Τσίπρα πως δεν θα φτιάξει κόμμα και οι καταγγελίες για τον Βορίδη

Όλο το πολιτικό σύστημα, οι βουλευτές και οι δημοσιογράφοι, ασχολούνταν και χτες με την φυγή του Αλέξη Τσίπρα. Πρόσεξα ότι πολλοί εξεπλάγησαν από την απόφασή του, όχι για αυτή καθαυτή την επιλογή του, αλλά για τη στιγμή που την πραγματοποίησε.

Και κάποιοι άλλοι ένιωσαν μπερδεμένοι με τη δήλωσή του, αφού σε αυτήν φαινόταν να προαναγγέλλει την δημιουργία νέου κόμματος. Έμαθα λοιπόν, πως αρκετοί που είχαν καταφέρει να δουν τον Αλέξη Τσίπρα πολύ πρόσφατα, τον είχαν ακούσει να λέει πως κάποια στιγμή θα παραιτηθεί από βουλευτής, αλλά και πως δεν θα φτιάξει κόμμα. Προφανώς τα «κόζια» άλλαξαν.

Πάμε όμως στα κυβερνητικά πράγματα, γιατί όσο συζητάμε για τον Τσίπρα, μπορεί να μας διαφύγουν ουκ ολίγα ουσιωδώς σημαντικά. Θα σας πάω στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκεί όπου εχτές βρέθηκε να καταθέσει ο Γρηγόρης Βάρρας, που διετέλεσε διοικητής του οργανισμού επί υπουργίας Βορίδη και μέχρι σήμερα είναι μετακλητός στο Μαξίμου.

Διαβάστε περισσότερα στο XRAY του ethnos.gr