Τα δυνατά «χαρτιά» της κυβέρνησης και το καμπανάκι που χτυπάει

Ποντάροντας στο «χαρτί» της σταθερότητας και κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για το ενδεχόμενο ενίσχυσης του λαϊκισμού η κυβέρνηση επιδιώκει να αυξήσει τα ποσοστά συσπείρωσης.

Ποντάροντας στο «χαρτί» της σταθερότητας και κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για το ενδεχόμενο ενίσχυσης του λαϊκισμού η κυβέρνηση επιδιώκει να αυξήσει τα ποσοστά συσπείρωσης. Σε μία περίοδο που τα «γαλάζια» ποσοστά παραμένουν στάσιμα, υιοθετείται εκ νέου μια στρατηγική που είχε εφαρμοστεί με επιτυχία το 2023.

Είναι ενδεικτικό πως χθες ο πρωθυπουργός εστίασε στη σημασία της πολιτικής σταθερότητας, μίλησε για τους κινδύνους του λαϊκισμού, ενώ έκανε αιχμηρές αναφορές στην περίοδο του 2015 αν και επέλεξε να μην κατονομάσει τον Αλέξη Τσίπρα. Υπενθύμισε τις περιπέτειες στις οποίες - όπως είπε - έβαλαν τον τόπο «τα ψέματα των απλοϊκών λύσεων σε σύνθετα προβλήματα», «η ασυδοσία των παροχών χωρίς αντίκρισμα» και οι «αυταπάτες» που υπήρχαν την στιγμή που η οικονομία ήταν στην «εντατική».

Να σημειωθεί εδώ πως στις τελευταίες εθνικές εκλογές η Νέα Δημοκρατία είχε προτάξει το σύνθημα «σταθερότητα ή περιπέτειες» για να απευθυνθεί σε ένα ευρύτερο ακροατήριο και να συσπειρώσει ένα κοινό που δεν ήθελε πειράματα. Ανάλογα μηνύματα εκπέμπονται και τώρα και αυτό που σημειώνεται από το κυβερνών κόμμα είναι πως μόνο οι ισχυρές κυβερνήσεις εγγυώνται πως οι αλλαγές για να διατηρηθεί μια οικονομία σε τροχιά ευημερίας θα υλοποιηθούν.

Με αφορμή τις πρόσφατες κινήσεις Τσίπρα αλλά και την κατάσταση που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό και στα κόμματα της αντιπολίτευσης ο πρωθυπουργός επέλεξε να αναφερθεί σε πολλά σημεία της ομιλίας του στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ στη λέξη «σταθερότητα». Παράλληλα προχώρησε ουσιαστικά σε μια σύγκριση του πως ήταν η χώρα το 2015 και στο πως είναι σήμερα.

«Η Ελλάδα που ήταν παρίας πριν από δέκα χρόνια, σήμερα δανείζεται από τις διεθνείς αγορές φθηνότερα από άλλες, ακόμα και πανίσχυρες, ευρωπαϊκές οικονομίες» τόνισε, επισημαίνοντας ότι αυτά συμβαίνουν σε διεθνές περιβάλλον τεράστιων προκλήσεων και αναταράξεων. Συνέχισε λέγοντας πως αυτά είναι αποτέλεσμα της αποκατάστασης της αξιοπιστίας της χώρας, της κοινωνικής ενότητας και της εσωτερικής σταθερότητας.

Με ανάλογη ρητορική θα πορευτούν οι «γαλάζιοι» το επόμενο διάστημα και έχουν ήδη χαράξει την στρατηγική που θα ακολουθήσουν απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Από τη μία πλευρά θα θυμίζουν μία σειρά γεγονότων της περιόδου 2015 -2019 (κυρίως το πρώτο εξάμηνο του 2015) και από την άλλη θα εστιάζουν σε όσα έχουν γίνει από την εκλογική νίκη της Ν.Δ. το 2019 μέχρι τώρα.

«Η συλλογική ανάπτυξη μετατρέπεται σε ευημερία για τους πολλούς» υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος παράλληλα αναφέρθηκε και στην κατάσταση που επικρατεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (όπως η Γαλλία). Σε μια περίοδο που εντείνεται η κριτική της αντιπολίτευσης από το Μαξίμου εστιάζουν στα όσα έχουν γίνει πράξη τα τελευταία χρόνια (π.χ. αυξήσεις μισθών, μειώσεις φόρων, υποχώρηση ανεργίας) και προσπαθούν να επενδύσουν σε ένα θετικό αφήγημα.

Με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν πως σχεδόν ένας στους πέντε πολίτες είναι αναποφάσιστος οι «γαλάζιοι» θα τονίζουν όλο και συχνότερα πως δεν πρέπει να τεθούν εν κινδύνω όσα έγιναν τα τελευταία χρόνια. Με στόχο την αύξηση της συσπείρωσης από το κυβερνών κόμμα σημειώνεται πως δεν πρέπει να επιστρέψει η χώρα στο μηδενισμό, στην εσωστρέφεια, στη μεμψιμοιρία, «στην εποχή των βροντερών συνθημάτων και της ήσσονος προσπάθειας».

«Ραντεβού» στη Ρηγίλλης

Μία παρουσίαση βιβλίου θα φέρει στον ίδιο χώρο - και μάλιστα στη Ρηγίλλης απέναντι από τα ιστορικά γραφεία του κόμματος - τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά. Ειδικότερα σήμερα το απόγευμα θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου του Ευρυπίδη Στυλιανίδη με τίτλο: «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου» στο Ωδείο Αθηνών. Και μπορεί o πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης και οι πρώην πρωθυπουργοί Κ. Καραμανλής και Αν. Σαμαράς να μην είναι ομιλητές στην εκδήλωση, ωστόσο θα έχει ενδιαφέρον η παρουσία τους στον ίδιο χώρο.

Πηγή: ethnos.gr