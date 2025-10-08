Χατζηδάκης: «Το κόμμα Σαμαρά μας αφορά περισσότερο από το κόμμα Τσίπρα»

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είπε ότι «δεν μπορούμε να επιβάλλουμε σε κανέναν να μην κάνει νέο κόμμα».

Το κόμμα Σαμαρά «μάς αφορά περισσότερο σε σχέση» με το κόμμα Τσίπρα, παραδέχτηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, απαντώντας σε ερώτηση για τα σενάρια δημιουργίας κομμάτων από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς.

Ερωτηθείς αν έχει βάση μια πρόταση για επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Χατζηδάκης απάντησε:

«Προσωπικά τον σέβομαι τον κ. Σαμαρά. Ήμουν μεταξύ εκείνων που είχαν προσπαθήσει να μην φτάσουμε εδώ που φθάσουμε. Είναι άλλο θέμα ο προσωπικός σεβασμός και άλλο οι αποφάσεις».

Στο ερώτημα των δημοσιογράφων να διατυπωθεί μια πρόταση στο πρότυπο της ενότητας για τον Αντώνη Σαμαρά, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είπε πως δεν είναι θέμα καταμερισμού της ευθύνης ούτε λύνονται τα ζητήματα αυτά από την τηλεόραση, προσθέτοντας ότι είναι υπέρ της μεγάλης παράταξης.

Πηγή: newsbomb.gr