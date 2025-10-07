Η νίκη του Πάνου Ρούτσι, η επίθεση του Άδωνι στον Δένδια και οι «ζεϊμπεκιές» Τσίπρα

Ο Πάνος Ρούτσι με την απεργία πείνας κατάφερε, όμως, και κάτι ακόμα σημαντικό: Κατάφερε να βάλει την κυβέρνηση σε περιδίνηση.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, που είχε πάρει το «πράσινο φως» του Μαξίμου για να τσακώνεται με τους συγγενείς και να υπονοεί ότι ο Ρούτσι δεν κάνει και καμιά ιδιαίτερη απεργία πείνας, τά 'βαλε χτες με τους υπουργούς και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που υποστήριξαν τα αιτήματα του Ρούτσι.

«Θα μπορούσα κι εγώ, όπως κάνουν κάποιοι άλλοι, να βγαίνω και να λέω να γίνουν δεκτά όλα τα αιτήματα του κ. Ρούτσι και να με αγαπάει όλος ο κόσμος και να λέει τι καλό παιδί είναι ο Άδωνις.

Θα μπορούσα να το κάνω. Μπορούμε όλοι να το παίζουμε καλοί; Μπορούμε όλοι να πηγαίνουμε με τον λαϊκισμό μαζί και να λέμε σε όλα ναι; Κάποια φορά στην πολιτική πρέπει να μπορείς να λες και την αλήθεια» είπε ο υπουργός Υγείας.

Η δήλωση του Άδωνι αφορούσε βασικά τον Νίκο Δένδια. Ωστόσο, επειδή ο Άδωνις είναι μάστερ στο να πουλάει τρέλα, είπε πως έλεγε και πριν τα ίδια με τον υπουργό Άμυνας...

