Αλέξης Τσίπρας: Τα «φίλια πυρά», τα «γκρίζα σημεία» και οι τριγμοί στον προοδευτικό χώρο

Η χθεσινή παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα περιείχε πολλών ειδών μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες. Ωστόσο η απόφαση του να αποστασιοποιηθεί από το κόμμα του και από το κομματικό σύστημα γενικά, ανοίγει έναν κύκλο που δεν θα είναι εύκολος ούτε για τον προοδευτικό χώρο, ούτε για τα κόμματα εντός του, ούτε για τον ίδιο.

Έναν κύκλο με πολλά «γκρίζα σημεία» και ασαφή κατάληξη.

Ο πρώην πρωθυπουργός δημοσιοποίησε την απόφασή του με βιντεοσκοπημένη δήλωση, επιθυμώντας προφανώς να προσδώσει χαρακτηριστικά πολιτικού γεγονότος στην απόφασή του και να μεγιστοποιήσει την απήχησή της. Ήταν μια παράδοξη επιλογή, καθώς συνήθως πολιτικά πρόσωπα βιντεοσκοπούν δηλώσεις όταν θέλουν να ανακοινώσουν μια θετική πρωτοβουλία τους ή να δηλώσουν πως θα διεκδικήσουν μια θέση ή ένα αξίωμα.

Θα περίμενε κανείς, δηλαδή, το βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα να συνοδεύεται από την ανακοίνωση ίδρυσης ενός νέου πολιτικού οχήματος ή την ανάληψη πρωτοβουλίας για το διάλογο και την σύμπραξη των υπαρχουσών δυνάμεων. Ό,τι δηλαδή είχε πει στην πρόσφατη συνομιλία του με φοιτητή στη Σορβόννη. Με την ανακοίνωση της αποχώρησή του, δε, επιβεβαίωσε τα ρεπορτάζ που τον έφεραν έτοιμο να παραιτείται άμεσα από το βουλευτικό αξίωμα και διέψευσε τον εαυτό του, που έλεγε πως όλη αυτή η συζήτηση γίνεται «ερήμην του».

