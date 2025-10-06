Αλέξης Τσίπρας: Όλο το παρασκήνιο της παραίτησής του από βουλευτής – Αρχές του 2026 το νέο κόμμα

Μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ οι βουλευτές του κόμματος της Κουμουνδούρου είναι χωρισμένοι στα τρία. Η ηγεσία του κόμματος εμφανίζεται αμήχανη να μην θέλει να σχολιάσει τα όσα συνέβησαν σήμερα (6.10.2025) το πρωί.

Η πλειοψηφία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ η οποία εμφανίζεται να επιθυμεί την δημιουργία κόμματος εμφανίζεται με χαμόγελα να περιμένει την επόμενη κίνηση του Αλέξη Τσίπρα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Γιώργος Καραμέρος σε ανάρτηση του χαρακτήρισε την παραίτηση πράξη υπέρβασης και τόνισε ότι: «Το μήνυμα σε όλους εμάς είναι η προοπτική για ένα ταξίδι σε πιο όμορφες θάλασσες».

Αντίθετα ο Παύλος Πολάκης ο οποίος ανήκει στην ομάδα που δεν έχει καμία επαφή με τον πρώην πρωθυπουργό επέκρινε με ανάρτηση του τον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας ότι τελικά η συζήτηση για το νέο κόμμα δεν γινόταν ερήμην του ενώ έκανε λόγοι για την 5η διάσπαση ενώ τόνισε ότι όλοι θα κριθούν στις πράξεις, όχι στις προθέσεις.

Όλα αυτά ενώ η ΚΟ του κόμματος της Κουμουνδούρου θα μείνει με έναν λιγότερο βουλευτή, αφού ο Θοδωρής Δρίτσας, που είναι ο πρώτος επιλαχών, πάρει την έδρα θα πάει στη Νέα Αριστερά.

Οι πληροφορίες λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να παραιτηθεί σήμερα γιατί ξεκίνησε η Γ’ κοινοβουλευτική περίοδος και ο ίδιος δεν ήθελε να συνεχίσει να είναι πρόβλημα στο κόμμα του.

Έτσι μισή ώρα πριν κάνει την ανάρτησή του στα social media τηλεφώνησε στον Σωκράτη Φάμελλο και του είπε ότι σκοπεύει να παραιτηθεί καθώς δεν επιθυμεί να συνεχιστεί η συζήτηση γύρω από το νέο κόμμα.

Οι συνεργάτες του λένε ότι ο ίδιος ήθελε να απεγκλωβιστεί από την κατάσταση στην οποία βρισκόταν καθώς, ενόψη του βιβλίου όπου μέσα αναφέρεται επικριτικά εναντίον κάποιων συντρόφων του, θα έπρεπε να είναι με λυμένα τα χέρια προκειμένου να τους απαντήσει εφόσον κάποια περιστατικά αμφισβητηθούν.

Από την νέα χρονιά και αφού θα έχει τελειώσει η παρουσίαση του βιβλίου, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να προχωρήσει τους σχεδιασμούς του για την δημιουργία του νέου κόμματος. Άλλωστε αυτά που είπε στην ανάρτηση του για τα ταξίδια στις όμορφες θάλασσες δείχνουν ξεκάθαρα τις προθέσεις του.

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι αρχικά δεν πρόκειται να ζητήσει από τους βουλευτές που θα τον ακολουθήσουν να παραιτηθούν. Αυτό θα το πράξει κοντά στις εκλογές ή μετά τις πρώτες εκλογές, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει καταγράψει τις δυνάμεις του και κανείς δεν θα μπορεί να τον κατηγορήσει ότι διέλυσε το κόμμα του Σωκράτη Φάμελλου.

Πηγή: newsit.gr