Η επίμονη διαφοροποίηση του Δένδια και ο χρησμός του Τσίπρα

Ζήτησαν ευθέως από τη δικαιοσύνη να ικανοποιήσει και το δεύτερο αίτημα του απεργού πείνας και προκάλεσαν σοβαρό ενδοκυβερνητικό πρόβλημα.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενοχλήθηκε από την παρέμβαση Δένδια και τον πήρε τηλέφωνο, ζητώντας του ουσιαστικά να μην ρίχνει λάδι στη φωτιά σε μια τέτοια κρίσιμη συγκυρία. Ο Δένδιας από τη μεριά εξήγησε στον πρωθυπουργό τι είπε και επέμεινε πως δεν έκανε κάποια αναδίπλωση. Η κάθε πλευρά διάβασε τις διαρροές όπως εκείνη ήθελε. Αλλά το πολιτικό πρόβλημα στο εσωτερικό της κυβέρνησης παραμένει και η ξεκάθαρη διαφοροποίηση Δένδια δείχνει πως το θέμα δεν έχει κλείσει.
Με ρωτούσαν διάφοροι από την Παρασκευή τι μπορεί να σηματοδοτεί η διαφοροποίηση τόσων υπουργών και βουλευτών. Ο Νίκος Δένδιας είναι προφανές πως ψάχνει παράθυρο ευκαιρίας για να εισπράξει πολιτικό κέρδος την ώρα που σε δημοσκοπήσεις φαίνεται ως ο επικρατέστερος για την διαδοχή
