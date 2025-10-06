Η επίμονη διαφοροποίηση του Δένδια και ο χρησμός του Τσίπρα

Ο Νίκος Δένδιας, ο Θάνος Πλεύρης, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και ο Δημήτρης Καλογερόπουλος, έγραψαν στα παλιά τους τα παπούτσια τη γραμμή του Μαξίμου πως «δεν παίρνουμε θέση αναφορικά με τα αιτήματα του Ρούτσι».

Ζήτησαν ευθέως από τη δικαιοσύνη να ικανοποιήσει και το δεύτερο αίτημα του απεργού πείνας και προκάλεσαν σοβαρό ενδοκυβερνητικό πρόβλημα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενοχλήθηκε από την παρέμβαση Δένδια και τον πήρε τηλέφωνο, ζητώντας του ουσιαστικά να μην ρίχνει λάδι στη φωτιά σε μια τέτοια κρίσιμη συγκυρία. Ο Δένδιας από τη μεριά εξήγησε στον πρωθυπουργό τι είπε και επέμεινε πως δεν έκανε κάποια αναδίπλωση. Η κάθε πλευρά διάβασε τις διαρροές όπως εκείνη ήθελε. Αλλά το πολιτικό πρόβλημα στο εσωτερικό της κυβέρνησης παραμένει και η ξεκάθαρη διαφοροποίηση Δένδια δείχνει πως το θέμα δεν έχει κλείσει.

Με ρωτούσαν διάφοροι από την Παρασκευή τι μπορεί να σηματοδοτεί η διαφοροποίηση τόσων υπουργών και βουλευτών. Ο Νίκος Δένδιας είναι προφανές πως ψάχνει παράθυρο ευκαιρίας για να εισπράξει πολιτικό κέρδος την ώρα που σε δημοσκοπήσεις φαίνεται ως ο επικρατέστερος για την διαδοχή

