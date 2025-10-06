Ανησυχία στην κυβέρνηση για την υγεία του Ρούτσι: Βγαίνουν μπροστά στελέχη της ΝΔ και τον υποστηρίζουν

Εντείνεται η αγωνία στην κυβέρνηση για την υγεία του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει την απεργία πείνας για 22η ημέρα σήμερα ενώ ταυτόχρονα η Νέα Δημοκρατία ανησυχεί για τον αντίκτυπο αυτής της υπόθεσης στην κοινή γνώμη, με πολίτες να συγκεντρώνονται και χθες στο Σύνταγμα, σε ένδειξη αλληλεγγύης στον τραγικό πατέρα.

Κανείς δεν θέλει να σκέφτεται «σκοτεινά» σενάρια, όμως είναι πολλοί αυτοί που προεξοφλούν αναβίωση μεγάλων συγκεντρώσεων, όπως αυτών του Ιανουαρίου, αν δεν βρεθεί άμεσα μία λύση που και να ικανοποιεί και το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του γιου του, Ντένις, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες τοξικολογικές εξετάσεις για να βρεθεί η αιτία του θανάτου του, και η δίκη να μην καθυστερήσει. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται μπροστά σε μία δύσκολη διελκυστίνδα.

Από τη μία, η συνταγματική πρόβλεψη για την διάκριση των εξουσιών που δεν της επιτρέπει να παρέμβει στη Δικαιοσύνη και να της «επιβάλλει» να συναινέσει στην εκταφή για τοξικολογικές, ιστολογικές κ.α. εξετάσεις, δηλαδή να ανοίξει ξανά η προανακριτική διαδικασία, όπως ζητούν και άλλοι συγγενείς θυμάτων…

Και από την άλλη, η πίεση όχι μόνο των κομμάτων της αντιπολίτευσης αλλά και της κοινής γνώμης να δοθεί λύση στο σημερινό αδιέξοδο, ενώ με προβληματισμό παρακολουθεί το Μαξίμου και τις δηλώσεις κυβερνητικών και κομματικών στελεχών, στήριξης στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι.

«Πολύ φοβάμαι ότι, χωρίς να το θέλουμε, αφήνουμε να δημιουργούνται υπόνοιες ότι κάτι θέλουμε να κρύψουμε. Πρέπει να βρεθεί μία λύση τώρα», δηλώνει στο newsit.gr «γαλάζιος» βουλευτής, που μέχρι στιγμής δεν έχει πάρει θέση δημοσίως για το θέμα.

Σε κατ’ ιδίαν συνομιλίες, και άλλοι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος εκτιμούν ότι όσο ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας και μεγαλώνει ο κίνδυνος για την υγεία του «μεγαλώνει και ο κίνδυνος για την κυβέρνηση να κληθεί να διαχειριστεί πολύ σοβαρότερες καταστάσεις».

«Αναβρασμός» στο εσωτερικό της ΝΔ

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται ο «αναβρασμός» στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, μετά την ηχηρή παρέμβαση Δένδια υπέρ του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι, που από πολλούς συνδέθηκε και με τη συζήτηση που έχει ανοίξει παρασκηνιακά στη ΝΔ για την επόμενη ημέρα στην ηγεσία, μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μια παρέμβαση που «απελευθέρωσε» και άλλα στελέχη…

Δήλωση στήριξης στον Πάνο Ρούτσι από τον Δημήτρη Αβραμόπουλο

Χθες, δημόσια τοποθετήθηκε και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

«Στηρίζω το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του παιδιού του. Δεν πρόκειται για πολιτικό ή νομικό ζήτημα, αλλά για ένα βαθιά ανθρώπινο και ηθικό θέμα. Το δικαίωμα ενός γονιού να γνωρίζει την αλήθεια και να βρει γαλήνη μέσα από αυτήν είναι ιερό», ανέφερε ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην Επίτροπος στην ΕΕ, σε γραπτή δήλωση που έδωσε στη δημοσιότητα.

«Η Πολιτεία οφείλει να προσεγγίσει το ζήτημα με ανθρωπιά, ενσυναίσθηση και σεβασμό. Η στάση μας απέναντι σε τέτοιες δοκιμασίες αποτελεί μέτρο του πολιτισμού και της ηθικής ωριμότητας της κοινωνίας μας, η ενότητα, η σταθερότητα και η συνοχή της οποίας πρέπει να διαφυλαχτούν», πρόσθεσε ο κ. Αβραμόπουλος.

Νέα τοποθέτηση Γεωργιάδη

«Μπροστά βγήκε» και ο Άδωνις Γεωργιάδης ο οποίος δίνοντας συνέχεια στην κόντρα του με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και δικηγόρο της οικογένειας Ρούτσι, δήλωσε: «εγώ θέλω να γίνει η τοξικολογική κατά την εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι γιατί θέλω στην κοινή γνώμη να μη μείνει κανένα περιθώριο αμφιβολίας και συνωμοσιολογίας».

Ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στο Action 24, αν και τόνισε ότι, σύμφωνα με τον Άρειο Πάγο, αν γίνει δεκτό το αίτημα της κ. Κωνσταντοπούλου θα υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στη δίκη, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι στο τέλος θα βρεθεί νομική λύση ώστε να γίνουν και οι τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του Ντένις Ρούτσι, και να μην καθυστερήσει και η δίκη για τα Τέμπη.

Χαμηλοί τόνοι από το Μέγαρο Μαξίμου

Μετά την παρέμβαση Δένδια είχαν ακολουθήσει αντίστοιχες δηλώσεις στήριξης από τους βουλευτές Δημήτρη Μαρκόπουλο και Δημήτρη Καλογερόπουλο, τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη αλλά και τον υπουργό Μετανάστευσης, Θάνο Πλεύρη.

Μπορεί να προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Δένδια, και του περιβάλλοντος του με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, όμως το Μέγαρο Μαξίμου κρατά χαμηλούς τόνους, και επιχειρώντας να υποβαθμίσει τις επίμαχες δηλώσεις σημειώνει ότι δε συνιστούν διαφοροποίηση από την κυβερνητική γραμμή.

«Αρέσει πάρα πολύ ο τίτλος, ίσως επειδή είναι εμπορικός τίτλος, “περί διαφοροποίησης και αλλαγής γραμμής” αλλά κι εγώ ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπως και άλλα στελέχη, έχουν πει ότι σε ανθρώπινο επίπεδο στέκονται δίπλα στον Πάνο Ρούτσι και κάθε του διεκδίκηση», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης, συγκεκριμένα για τη δήλωση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, τονίζοντας παράλληλα ότι «το τι θα γίνει σε σχέση με το αίτημα του είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης».

Πηγή: newsit.gr

