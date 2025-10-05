Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου για το καλώδιο

Στη σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου συμμετέχουν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ, στη «σκιά» των καταιγιστικών εξελίξεων στην υπόθεση.

Νωρίτερα, σε κατηγορηματική διάψευση δημοσιεύματος της κυπριακής εφημερίδας «Ο Φιλελεύθερος» για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου προχώρησε ο ΑΔΜΗΕ, με ανακοίνωσή του σήμερα Κυριακή (5.10.25).

Σύμφωνα με τον «Φιλελεύθερο», υπάρχει νέο «βραχυκύκλωμα» στην υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, καθώς ο ΑΔΜΗΕ ως ο φορέας υλοποίησης του έργου «υπέβαλε ένσταση στη ΡΑΕΚ εναντίον της απόφασης της ρυθμιστικής αρχής, ημερομηνίας 31 Ιουλίου 2024, να του εγκρίνει ανάκτηση εξόδων 82 εκατ. ευρώ, με δικαίωμα είσπραξης μόνο 25 εκατ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025». «Πληροφορίες», συνεχίζει το δημοσίευμα, «φέρουν τον ΑΔΜΗΕ να διεκδικεί να του αναγνωριστεί δικαίωμα ανάκτησης ποσού 251 εκατ. ευρώ για δαπάνες που έκανε μέχρι τώρα, πριν ολοκληρωθεί το έργο».

Τα όσα επικαλείται το δημοσίευμα προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του προέδρου της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος σε δηλώσεις του τόνισε πως «αν ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ νομίζει ότι με επιστολές ή με πληρωμένες καταχωρήσεις εκβιάζεται η Κυπριακή Κυβέρνηση, προφανώς δεν ξέρει με ποιους έχει να κάνει».

Η ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ

«Ο ΑΔΜΗΕ διαψεύδει κατηγορηματικά πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο δημοσίευμα της κυπριακής ιστοσελίδας philenews με τίτλο «Αποκαλυπτικό: Κήρυξε πόλεμο ο ΑΔΜΗΕ για το καλώδιο – Επιστολή βόμβα στη ΡΑΕΚ – Ετοιμάζεται για προσφυγή στη δικαιοσύνη», σχετικά με διεκδικήσεις του για το ύψος της προβλεπόμενης αποζημίωσης από την ΡΑΕΚ, όσον αφορά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου.

Ο ΑΔΜΗΕ αναγνωρίζει και διεκδικεί τη συμφωνημένη πρώτη δόση των 25 εκατ. ευρώ για το 2025, και τίποτα περισσότερο όσον αφορά τις επενδυτικές δαπάνες του έργου (capex), και διαψεύδει την αυθαίρετη και αδιασταύρωτη πληροφορία του δημοσιεύματος περί άμεσης διεκδίκησης των 251 εκατ. ευρώ, το οποίο αποτελεί μέρος των 1,9 δισ. Euro, του έργου, και το οποίο θα ανακτηθεί στο βάθος χρόνου των 35 ετών απόσβεσης που έχει προσδιοριστεί ρυθμιστικά.

Ο λόγος που ο ΑΔΜΗΕ με βάση το προβλεπόμενο συμβατικό δικαίωμά του αιτήθηκε αναθεώρηση της απόφασης της ΡΑΕΚ της 31ης Ιουλίου 2025, είναι ότι η ΡΑΕΚ με αυτή την απόφαση δεν αναγνώρισε τα έξοδα που έχει κάνει ο Διαχειριστής έως σήμερα, παρά τα στοιχεία που έχει λάβει και παρά το γεγονός ότι η Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή τα αναγνωρίζει.

Συγκεκριμένα η ΡΑΕΚ αναγνώρισε μόνο ποσό ύψους 82 εκατoμμύρια ευρώ, έναντι περίπου 251 εκατ. ευρώ, τα οποία αποτελούν βεβαιωμένες έως σήμερα επενδυτικές δαπάνες.

Ο ΑΔΜΗΕ αναγνωρίζει το προς ανάκτηση ποσό των 25 εκατ ευρώ για το 2025 ως έναντι του πραγματικού εσόδου του έργου, το οποίο ρυθμιστικά θα πρέπει να υπολογιστεί στη βάση του συνόλου των επενδυτικών δαπανών, όπως πράττει η ΡΑΑΕΥ, διεκδικεί για τον λόγο αυτόν την αναγνώριση από τη ΡΑΕΚ του συνόλου των πραγματικών δαπανών του έως σήμερα. Με την ένσταση προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη».

Πηγή: newsit.gr