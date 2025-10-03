Οι βόμβες της Κοβέσι προς το Μαξίμου και ο υπάλληλος ονόματι... «Γεραπετρίτης»

Τις έριξε τις βόμβες της η Λάουρα Κοβέσι χτες περιγράφοντας με ακρίβεια τα όσα συνέβησαν και ακόμα συμβαίνουν σε τρανταχτά σκάνδαλα που η υπηρεσία της διερεύνησε στην Ελλάδα.

Είπε ότι δέχτηκε πολλές πολιτικές παρεμβάσεις προκειμένου να εμποδιστεί η δουλειά της Εισαγγελίας, πως υπάρχουν προσπάθειες εκφοβισμού, πως δεν νιώθει ικανοποιημένη για το πώς εξελίχθηκαν οι έρευνες για τα Τέμπη όσον αφορά πολιτικά πρόσωπα και πως δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη λόγω του Άρθρου 86, που αφορά την ευθύνη υπουργών.

Η Ευρωπαία Εισαγγελέας με λίγα λόγια επιβεβαίωσε όσα γνωρίζει και νιώθει η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, που βλέπει να επικρατεί πλήρης ατιμωρησία πολιτικών προσώπων για τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλες υποθέσεις.

Αν αυτές οι δηλώσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέα γίνονταν σε άλλη χώρα, μια χώρα της δυτικής Ευρώπης, θα είχε τρανταχτεί το σύμπαν. Εδώ στην Ελλάδα όμως, που το επικοινωνιακό παιχνίδι ελέγχεται απολύτως από την κυβέρνηση, λίγοι θα ακούσουν αυτές τις ατάκες. Και αν τις ακούσουν, ίσως κουνήσουν απλά συγκαταβατικά το κεφάλι τους.

Διαβάστε περισσότερα στο XRAY του ethnos.gr