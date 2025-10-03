«Δεν διανοούμαι ειλικρινά»: Η παρέμβαση Δένδια υπέρ του Πάνου Ρούτσι άναψε φωτιές στην κυβέρνηση (vid)

Η χθεσινή παρέμβαση του Νίκου Δένδια για το θέμα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, ο οποίος ζητά να γίνει εκταφή του γιου του, Ντένις που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα, αλλά και τα όσα είπε ο υπουργός Άμυνας για το ενδεχόμενο εκλογών, προφανώς δημιούργησαν αίσθηση στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τα όσα είπε ο Νίκος Δένδιας για τον απεργό πείνας ήταν πολύ συγκεκριμένα, αντίθετα με τις αναφορές του για το χρόνο των εκλογών.

«Δεν διανοούμαι, δεν διανοούμαι, ειλικρινά σας λέω, πως μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει ο,τιδήποτε αυτός κρίνει, με όποιο τρόπο κρίνει, για το θάνατο του παιδιού του», είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας διευκρινίζοντας ότι δεν τοποθετείται ως υπουργός, ούτε ως στέλεχος της κυβέρνησης, αλλά ως πατέρας, υποστηρίζοντας με έμμεσο τρόπο και το δεύτερο αίτημα του Πάνου Ρούτσι να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις προκειμένου να διερευνηθούν οι λόγοι του θανάτου του άτυχου Ντένις.

Όπως είναι γνωστό, η δικαιοσύνη αποφάσισε την εκτραφή του γιου του Πάνου Ρούτσι μόνο για τον έλεγχο του DNA και όχι για τους λόγους που βρήκε φρικτό θάνατο ο άτυχος νέος.

Η κυβέρνηση εμφανίζεται δημοσίως να νίπτει τας χείρας της, στην πραγματικότητα, όμως, δεν θέλει να ανοίξει αυτό το κεφάλαιο, καθώς, όπως λένε γαλάζια στελέχη, εάν η δικαιοσύνη πει «ναι» σε αυτό το αίτημα στον Πάνο Ρούτσι θα ακολουθήσουν και όλες οι άλλες οικογένειες.

Προκειμένου μάλιστα να αιτιολογήσουν την άρνησή τους σε αυτό το αίτημα, κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν ότι αυτή η διαδικασία θα πάει πίσω την έναρξη της δίκης. Φυσικά οι συγγενείς των θυμάτων απαντούν ότι η εξήγηση αυτή είναι υποκριτική, καθώς κανείς άλλος εκτός από αυτούς δεν μπορεί να ενδιαφέρεται περισσότερο για την δίκη.

Κάτω λοιπόν από αυτές τις συνθήκες η τοποθέτηση του Νίκου Δένδια αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αφού διαφοροποιείται από την επίσημη κυβερνητική στάση.

«Έχουμε παιδιά», είπε ο Νίκος Δένδιας προσθέτοντας ότι «Νομίζω ότι όλοι και δεν θεωρώ οποιοσδήποτε στην κυβέρνηση, σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποτεδήποτε μπορεί να έχει άλλη τοποθέτηση».

Ο κ. Δένδιας ευχήθηκε να μην επιδεινωθούν οι συνθήκες ζωής του κ. Ρούτσι. «Ειλικρινά, εύχομαι από το βάθος της καρδιάς μου, το δράμα αυτού του ανθρώπου, που ή ούτως βιώνει ένα τεράστιο δράμα με την απώλεια του παιδιού του, το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται είναι να επιδεινωθούν οι συνθήκες στις οποίες ζει αυτός ο άνθρωπος, το δράμα το οποίο ζει», τόνισε και σημείωσε ότι δεν παριστάνει τον συνήγορο.

Μετά τον υπουργό Άμυνας υπήρξε ωστόσο και η τοποθέτηση του βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Μαρκοπουλου – ο οποίος τοποθετείται από τρίτους στην ομάδα Δένδια – για τον Πανό Ρούτσι.

«Το δυστύχημα στα Τέμπη είναι μία τραγωδία που συγκλονίζει όλους τους Έλληνες. Ως κυβέρνηση δεν μπορούμε παρά να σταθούμε μόνο με σεβασμό και κατανόηση στην έκκληση του Πάνου Ρούτσι. Να μην επιτρέψουμε να υπάρξουν άλλα λάθη. Η Δικαιοσύνη οφείλει να κάνει αυτό που πρέπει άμεσα, πριν να είναι αργά, ώστε να ανακουφιστεί ο Πάνος Ρούτσι», αναφέρει.

Λίγο αργότερα μπήκε στο χορό και ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κώστας Κυρανάκης, ο οποίος δήλωσε ότι η δικαιοσύνης θα πρέπει να κάνει αποδεκτά τα αιτήματα του Πάνου Ρούτσι.

Όπως ήταν φυσικό, από πολλούς θεωρήθηκε ως κίνηση ισχύος από τον υπουργό Άμυνας σε μία στιγμή που η κυβέρνηση δοκιμάζεται από τις εξελίξεις στην υπόθεση αυτή.

Όμως ο Νίκος Δένδιας δεν έμεινε μόνο στο θέμα του Πάνου Ρούτσι. Αφού συνέδεσε την αντιπολιτευτική κριτική με το γεγονός ότι η χώρα μπαίνει στην τελευταία διετία πριν από τις επόμενες εκλογές, σημείωσε, πως η ύπαρξη υπαρξιακών απειλών επιβάλλει ενότητα και νηφαλιότητα, ώστε οι αποφάσεις για την άμυνα να λαμβάνονται με κριτήριο το εθνικό συμφέρον και όχι τον κομματικό ανταγωνισμό.

«Δεν είμαι αφελής δεν αγνοώ το πολιτικό κλίμα, δεν αγνοώ τους πειρασμούς που δημιουργούνται στην αντιπολίτευση, απολύτως κατανοητοί, την τελευταία διετία μίας κυβερνητικής θητείας, όταν αρχίζει και διαγράφεται στον ορίζοντα η πιθανότητα εκλογών ως πρόβλεψη», ανέφερε, σπεύδοντας να συμπληρώσει πως «ο πρωθυπουργός έχει σαφώς πει ότι εκλογές θα γίνουν το ‘27, αλλά δεν μπορώ να κρύψουμε ότι είμαστε στην τελευταία διετία αυτής της κυβέρνησης» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: topontiki.gr