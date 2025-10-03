Η Λατινοπούλου ειρωνεύεται τον Αποστολόπουλο: «Άχου και δεν μας νοιάζει - Ας σας κρατήσουν εκεί» (vids)

Για άλλη μια φορά εμφανίστηκε άκρως ειρωνική η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Αυτή τη φορά «τα έβαλε» με τον ακτιβιστή Ιάσονα Αποστολόπουλο που μαζί με άλλους Έλληνες αιχμαλωτίστηκε από το Ισραήλ στο πλαίσιο της αποστολής του Global Sumud Flotilla.

Αυτό που... κάπως την εξόργισε ήταν το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, στο οποίο ο ακτιβιστής λέει: «Λέγομαι Ιάσονας Αποστολόπουλος και είμαι Έλληνας πολίτης. Αν βλέπετε αυτό το βίντεο, σημαίνει ότι έχω απαχθεί από τις δυνάμεις του Ισραήλ και κρατούμαι παρά τη θέλησή μου».

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου σχολιάζει σε βίντεό της στο Instagram: «Τι λε ρε παιδί μου; Σοβαρά; Άχου και δεν μας νοιάζει».

«Δεν θυμάμαι να έχετε φιλοτιμηθεί να πάτε στα κατεχόμενα της Κύπρου. Ούτε ποτέ νοιαστήκατε να κάνετε κάτι για τις δεκάδες χιλιάδες σφαγές Χριστιανών», λέει στη συνέχεια με το γνωστό της ύφος και προσθέτει: «Ας σας κρατήσουν τώρα εκεί μέχρι να βάλετε μυαλό. Μήπως δείτε τα πράγματα όπως ακριβώς είναι».

Στη λεζάντα, μάλιστα, γράφει: «Συγκινήθηκα. Κάποιοι μάθανε πως η θάλασσα έχει σύνορα σήμερα».

