Νέα προειδοποίηση Μητσοτάκη στην Τουρκία: «Όσο υπάρχει το casus belli δεν θα ενταχθείτε στο Safe»

Νέα προειδοποίηση έστειλε ο πρωθυπουργός από τη Δανία στην Τουρκία αναφορικά με την επιθυμία της να ενταχθεί στο πρόγραμμα Safe. Ο πρωθυπουργός είπε ότι όσο υπάρχει το casus belli αυτό δεν πρόκειται να συμβεί.

Για τις συναντήσεις με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε απάντησε:

«Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ με ρώτησε ήμουν σαφής. Όσο η Τουρκία εξακολουθεί να έχει στο τραπέζι το ζήτημα του casus belli όσο αμφισβητεί την κυριαρχία νησιών μέσω γκρίζων ζωνών η Ελλάδα δεν πρόκειται να συναινέσει να ενταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE. Δεν το συζήτησα με τον καγκελάριο τόσο αλλά εστιάσαμε σε θέματα όπως η Γερμανία να παίξει ρόλο στις κοινές αμυντικές πρωτοβουλίες».

Για το θέμα της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας και την πρόταση της Ελλάδας και την πρόταση με Τουσκ για την κοινή ευρωπαϊκή ασπίδα:

«Στο επόμενο ευρωπαϊκό συμβούλιο θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις συγκεκριμένες προτάσεις που θα καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήδη μας έδωσε μία πρώτη ένδειξη από το κείμενο που κυκλοφόρησε πριν την έκτακτη σύνοδο εδώ. Υπάρχει μια κατανόηση ότι η ασφάλεια της Ευρώπης δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στην μεγάλη εκκρεμότητα που έχουμε στα ανατολικά μας σύνορα λόγω της επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η έννοια της ασφάλειας της Ευρώπης 360 μοιρών που θα καλύπτει όλα τα σύνορα είναι έννοια που αποτυπώνεται στις αποφάσεις του συμβουλίου υποστηρίχτηκε και από άλλες χώρες του Νότου όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Κύπρος. Θεωρώ βέβαια ότι οποιοδήποτε κοινό σχέδιο άμυνας δρομολογηθεί, θα συμπεριλαμβάνει προφανώς όλα τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης άρα και την πατρίδα μας. Θεωρώ ότι είμαστε πιο κοντά από εκεί που βρισκόμασταν πριν ένα χρόνο στην ιδέα ενός κοινού χρηματοδοτικού εργαλείου για κοινά αμυντικά σχέδια ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος, δεν έχουμε φτάσει εκεί ακόμη, αλλά χώρες που ήταν φειδωλές όπως η Δανία και η Φινλανδία, είναι πολύ πιο ανοιχτές πέραν του επόμενου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού του MFF που θα μπορεί να αξιοποιηθεί για έργα κοινού ενδιαφέροντος όπως η αεράμυνα ή η άμυνά μας απέναντι σε drones».

Για το θέμα της ομοφωνίας και του βέτο και αν διατρέχουμε κίνδυνο να το απωλέσουμε:

Το θέμα συζητήθηκε ακροθιγώς. Η θέση της Ελλάδος είναι σαφής, δεν πρόκειται ποτέ να συναινέσει να μην υπάρχει ομοφωνία σε διακριτά στάδια της ενταξιακής διαδικασίας. Θα απαιτείται ομοφωνία για τα κρίσιμα κεφάλαια. Σε καμία περίπτωση η Ελλάδα δεν μπορεί και δεν πρόκειται να δεχθούμε, την δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να μπλοκάρει την διαδικασία αν κρίνει ότι αυτή μπορεί να αποβαίνει σε βάρος είτε ευρωπαϊκών ή εθνικών συμφερόντων.

Για την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού: «Σίγουρα είναι ένα ενθαρρυντικό νέο το γεγονός ότι εγια πρώτη φορά ο πληθωρισμός είναι χαμηλότερος του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα από τα στοιχεία ενός μήνα αλλά εκτιμώ πως τα πιο δύσκολα στον πληθωρισμό τα έχουμε δει. Είναι θετική εξέλιξη. Το ζήτημα του κόστους ζωής είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας. Γι αυτό παρουσίασα στην Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα στήριξης μισθών για εκατομμύρια συμπολίτες μας. Προφανώς οποιαδήποτε αποκλιμάκωση των τιμών αποτελεί μέρος της απάντησης που πρέπει να δώσουμε. Είδα με ικανοποίηση τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας να είναι σταθερές σε χαμηλά επίπεδα. Οι παρεμβάσεις μας αρχίζουν και αποδίδουν προς όφελος του Έλληνα καταναλωτή. Επίσης αναμένω τις πρωτοβουλίες του υπουργείου Ανάπτυξης όχι μόνο για την ενιαία αρχή καταναλωτή αλλά και πρωτοβουλίες για μειωμένες τιμές που έχουν ήδη εξαγγελθεί. Τα μέτρα αυτά συνθέτουν πλαίσιο παρεμβάσεων. Δείχνουν στους Έλληνες πως η συσσωρευμένη ακρίβεια των τελευταίων ετών σε μεγάλο βαθμό έχει αποδυναμώσει τις αυξήσεις των πραγματικών μισθών και μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι γι’ αυτό. Όλη η λογική του προγράμματος της Θεσσαλονίκης στοχεύει στην αντιμετώπιση της ακρίβειας μέσω των αυξήσεων τις οποίες θα δουν οι συμπολίτες μας από τις αρχές Ιανουαρίου. Τον Νοέμβριο όσοι νοικιάζουν σπίτι θα πάρουν ένα ενοίκιο. Πτώση οκτώ % στα ενοίκια. Και οι χαμηλοσυνταξιούχοι μας θα γνωρίζουν ότι σταθερά θα λαμβάνουν 250 ευρώ ως συμπληρωματική βοήθεια για τις ημέρες των γιορτών.

Για το μεταναστευτικό και αν οι ευρωπαίοι εταίροι μας συμμερίζονται τις θέσεις μας: «Η Ευρώπη έχει αλλάξει την μεταναστευτική της πολιτική τα τελευταία χρόνια σε μεγάλο βαθμό ως αποτέλεσμα της συστηματικής εργασίας της χώρας μας. Είμαστε αποτελεσματικοί στην φύλαξη των συνόρων και δίνουμε έμφαση στις επιστροφές και οι εταίροι μας στηρίζουν τις πρωτοβουλίες μας. Η λογική είναι: Αν έρχεσαι παράνομα στην χώρα μας και δεν δικαιούσαι άσυλο θα στερείσαι της ελευθερίας σου και θα επιστρέφεις πίσω στη χώρα από την οποία ήρθες. Αν δικαιούσαι άσυλο η Ελλάδα θα το χορηγεί με ανθρωπιά και ευαισθησία. Ταυτόχρονα η Ελλάδα θα δουλεύει σε όλα τα επίπεδα για να εξολοθρεύσει τα άθλια δίκτυα των διακινητών είτε είναι στο ανατολικό Αιγαίο είτε στη νότια Μεσόγειο ανάμεσα σε Κρήτη και Λιβύη. Είμαι ικανοποιημένος γατί με την αναστολή ασύλου φαίνεται να έχουμε αποτελέσματα. Έχουμε μείωση των ροών. Χρειάζεται ευρωπαϊκή επιμονή στην ρίζα του. Καταλαβαίνουν οι εταίροι μας ότι η Ελλάδα όχι μόνο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αλλά έχει ανοίξει και τον δρόμο.

Για τα drones και την φύλαξη των συνόρων: «Αν υπάρξει ευρωπαϊκό πρόγραμμα είναι βέβαιο ότι θα καλύπτεται και η Ελλάδα. Μην νομίζουν οι Έλληνες πολίτες ότι η Ελλάδα δεν φροντίζει από μόνη της να προστατεύεται απέναντι σε τέτοιους κινδύνους. Το έχουμε ήδη κάνει».

Πηγή: newsit.gr