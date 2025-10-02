Η αναζήτηση διεξόδου μέσω δημοσκοπήσεων και το περίεργο σενάριο του ανασχηματισμού

Δεν διάγει και τις καλύτερες μέρες της η κυβέρνηση, τόσο ως προς το έργο της όσο και ως προς την συνοχή της. Ξεκινώ από το κεντρικό πολιτικό ζήτημα.

Το Μαξίμου και το οικονομικό επιτελείο αναζητούν εναγωνίως τρόπους για να μεταδοθεί κλίμα αισιοδοξίας στην κοινωνία εν αναμονή της εφαρμογής των μέτρων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ.

Μαθαίνω πως στις συσκέψεις του κορυφαίου επιτελείου του Μαξίμου, αναλύθηκαν τα μηνύματα των δημοσκοπήσεων και όλοι κατέληξαν πως τα πράγματα είναι δύσκολα και πως ο στόχος είναι πλέον να προσεγγιστεί όσο το δυνατόν το 30%.



Γι αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελευταία συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου επανέλαβε για ακόμα μια φορά πως 4 εκατομμύρια πολίτες θα ωφεληθούν από τις φοροελαφρύνσεις.

