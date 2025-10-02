«Βόμβες» Κοβέσι για ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη – «Έκλεβαν χρήματα της Ευρώπης, ακρωνύμιο για τη διαφθορά ο ΟΠΕΚΕΠΕ»

Συνέντευξη Τύπου δίνει αυτή την ώρα η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι, η οποία πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα. Η κ. Κοβέσι ξεκίνησε την εισήγησή της με πολύ σκληρή κριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ και την υπόθεση των Τεμπών.

“Για χρόνια, εγκληματίες με βοήθεια κρατικών λειτουργών έκλεβαν ευρωπαϊκά χρήματα που προορίζονταν για να βοηθήσουν έντιμους αγρότες και όχι για να πληρώσουν βίλες και αυτοκίνητα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε το ακρωνύμιο για τη διαφθορά. Κανένας έλεγχος και επιφανειακή έρευνα. Είναι ώρα να καθαρίσουμε τους στάβλους του Αυγεία και η δικαιοσύνη πρέπει να συνεισφέρει.

Τα κακά νέα είναι πως όπως και στην υπόθεση των Τεμπών η έρευνα για την εγκληματική δραστηριότητα δεν μπορεί να ολοκληρωθεί λόγω του Ελληνικού συντάγματος. Τα καλά νέα είναι πως η Βουλή μπορεί να το αλλάξει αυτό με αναθεώρηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Καταλαβαίνω πως υπάρχει η πρόθεση. Το συντομότερο το καλύτερο” ανέφερε αρχικά.

Σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την έρευνα η οποία διεξήχθη, η κα. Κοβέσι τη χαρακτήρισε “στην καλύτερη περίπτωση επιφανειακή”. “Ήρθε η ώρα να καθαρίσουμε τους στάβλους του Αυγεία. Τα άσχημα νέα είναι ότι η έρευνα δεν μπόρεσε να φτάσει λόγω του άρθρου 86 του Συντάγματος. Το κοινοβούλιο μπορεί να τροποποιήσει το άρθρο”.



Παράλληλα, η Ευρωπαία Εισαγγελέας έστειλε το μήνυμα πως “Είμαστε εδώ για να μείνουμε”. “Θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, παρά τις προσπάθειες εκφοβισμού. Καλώ όποιον θέλει να παρέμβει στη δουλειά μας να το ξανασκεφτεί” τόνισε στη συνέχεια.

Όπως είπε, η απόδοση δικαιοσύνης στην Ελλάδα, απέκτησε εμπόδια. Αναφερόμενη στην υπόθεση των Τεμπών, αφού εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στους συγγενείς των θυμάτων, σημείωσε πως “δικό μας καθήκον είναι να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει μια δίκαιη αντικειμενική έρευνα. Υπήρξαν εμπόδια λόγω της συνταγματικής διάταξης. Η τραγωδία θα μπορούσε να αποφευχθεί αν η σύμβαση είχε ολοκληρωθεί με τον σωστό τρόπο. Και αυτό δεν συμβαίνει λόγω του άρθρου 86“.

Για τη διαφθορά στην Ελλάδα, η κα. Κοβέσι αρχικά αναφέρθηκε στην οικουμενικότητα του φαινομένου, καθώς επηρεάζει πολλά άλλα κράτη, για να επισημάνει ότι “το θέμα είναι πώς το καταγράφουμε και πώς το αντιμετωπίζουμε”.

Πηγή: news247.gr