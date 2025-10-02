Η ώρα της Κοβέσι – Τι θα πει η Ευρωπαία Εισαγγελέας για Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ

Τα όσα αποκόμισε από τις συνεχείς συναντήσεις που είχε με σειρά θεσμικών παραγόντων της χώρας τις τελευταίες 24 ώρες, αναμένεται να αναλύσει η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, η οποία πρόκειται να προχωρήσει σε συνέντευξη Τύπου σήμερα Πέμπτη (02/10) στις 10:00 π.μ.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η Ευρωπαία Εισαγγελέας αναμένεται να προχωρήσει σε δηλώσεις σχετικά με τις θεσμικές επαφές που πραγματοποίησε τόσο με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, όσο και με τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, ενώ θα απαντήσει και σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Να σημειωθεί πάντως, ότι κατά πληροφορίες, η Λάουρα Κοβέσι συνομίλησε με ανθρώπους της ελληνικής Δικαιοσύνης επιδιώκοντας επί της ουσίας καλύτερες συνθήκες εργασίας για το ελληνικό κλιμάκιο.

Ειδικότερα, ζήτησε οι εισαγγελείς του ελληνικού κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να έχουν στη διάθεσή τους περισσότερη ευχέρεια αλλά και εργαλεία προκειμένου να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες και ελέγχους στο πλαίσιο των καθηκόντων τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, κατά τη σύντομη συνάντησή της με τον Γιώργο Φλωρίδη ζήτησε πρωτίστως την αύξηση του αριθμού τόσο των εισαγγελικών λειτουργών όσο και του διοικητικού προσωπικού, αλλά και την βελτίωση των υποδομών, των χώρων και των απολαβών όσων απασχολούνται στο συγκεκριμένο κλιμάκιο.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν πως και ενώπιον του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι την πρόθεσή της να ανανεώσει τη θητεία ορισμένων εισαγγελέων που έχουν αποσπαστεί στο ελληνικό κλιμάκιο.

Ωστόσο, πέρα από θεσμικά ζητήματα γύρω από την υλικοτεχνική υποδομή των ευρωπαίων εισαγγελέων στην Ελλάδα, η Λάουρα Κοβέσι φαίνεται να σχολίασε και άλλα ζητήματα που σχετίζονται στις τρεις σημαντικότερες δικογραφίες που ελέγχονται αυτή την περίοδο και αφορούν στη Σύμβαση 717, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την επιχείρηση «Καλυψώ» στα τελωνεία του Πειραιά.

Συγκεκριμένα, κατά τη σύντομη συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης αναφέρθηκε στο «ανάχωμα» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η οποία παρά τα αιτήματα για ποινική διεύρυνση υπουργών «σκοντάφτει» στον περιβόητο νόμο περί ευθύνης υπουργών, με αποτέλεσμα να μην προχωρά η έρευνα για τα πολιτικά πρόσωπα.

Χαρακτηριστική η περίπτωση των πρώην υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη για τους οποίους αν και η δικογραφία διαβιβάστηκε στη Βουλή, καθώς οι εισαγγελικοί λειτουργοί «σκόνταψαν» στα ονόματά τους, τελικά απορρίφθηκαν οι προτάσεις για σύσταση προανακριτικής επιτροπής στη Βουλή.

Οι μεγάλες έρευνες

Ποιες όμως είναι οι μεγάλες έρευνες που διενεργούνται από το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας;

Αρχικά, η Σύμβαση 711 για τη σηματοδότηση και τηλεδιοίκησης στο σιδηρόδρομο, η οποία εάν είχε ολοκληρωθεί στην ώρα της φαίνεται πως θα είχε αποτρέψει την σύγκρουση των δύο τρένων στο Τέμπη, με τα 57 θύματα. Η εν λόγω έρευνα αφορά δύο ξεχωριστές δικογραφίες, οι οποίες πλέον έχουν συνενωθεί και ερευνώνται στο στάδιο της ανάκρισης.

Ως προς τη δικογραφία για την υπογραφή και την μη εκτέλεση της σύμβασης 717 ήδη 23 μη πολιτικά πρόσωπα έχουν καταστεί κατηγορούμενοι, εκ των οποίων 14 είναι υπάλληλοι της ΕΡΓΟΣΕ, 4 υπάλληλοι της Ελληνικής Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομών Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) και 5 είναι στελέχη της Αναδόχου Κοινοπραξίας.

Κατά περίσταση βαρύνονται με τα αδικήματα της απάτης σχετικής με τις επιχορηγήσεις, της ψευδούς βεβαίωσης με σκοπό τον προσπορισμό αθέμιτου οφέλους σε άλλον, της απιστίας, της ηθικής αυτουργίας στις ανωτέρω πράξεις. Σύμφωνα με την κατηγορία, φέρουν ευθύνες για τη μη εκτέλεση της Σύμβασης 717, η οποία αν και είχε υπογραφεί το 2014 με ορίζοντα υλοποίησης το 2016 εν τέλει έλαβε επτά παρατάσεις και μέχρι την τραγωδία των Τεμπών παρέμενε ημιτελής.

Παράλληλα, η δεύτερη δικογραφία αφορά στις αποζημιώσεις ύψους περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ που δόθηκαν στην ανάδοχο κοινοπραξία παρά το γεγονός ότι είχε αναλάβει την ολοκλήρωση του έργου, δεν είχε ολοκληρώσει τη σηματοδότηση, έλλειψη η οποία φέρεται να συντέλεσε στην μετωπική σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη και στους 57 νεκρούς.

Κι αυτή την δικογραφία είχε διαβιβαστεί στην Βουλή λόγω της εμπλοκής στο πρώην υπουργού Μεταφορών, Κ. Αχ. Καραμανλή, ωστόσο δεν συστάθηκε προανακριτική επιτροπή για τη διερεύνηση της, με απόφαση της πλειοψηφίας. Αντιθέτως, η έρευνα για τα μη πολιτικά πρόσωπα οδήγησε στην άσκηση ποινικών διώξεων κατά 16 προσώπων στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ και της κοινοπραξίας.

Οι ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις που μοιράζονταν σε νέους αγρότες μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η δεύτερη υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αν και επιμέρους δικογραφίες με κατηγορούμενους αγρότες που φέρονται να έλαβαν παρανόμως κονδύλι ενώ δεν τα δικαιούνται, έχουν προχωρήσει σε δίκες, η έρευνα του ελληνικού κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνεχίζεται.

Ήδη πάντως, έχουν υπάρξει οι πρώτες καταδικαστικές αποφάσεις προσώπων για απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βαθμό πλημμελήματος, καθώς έλαβαν τη διετία 2019-2020 τις ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις ενώ δεν τις δικαιούνταν, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος έχει προχωρήσει στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων αιτούντων.

Ωστόσο, όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω, παρά το ότι οι Έλληνες ευρωπαίοι εισαγγελείς είχαν διαβιβάσει στη Βουλή τη δικογραφία για τους πρώην υπουργούς Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, καθώς «σκόνταψαν» σε ενδεχόμενες υπουργικές ευθύνες, τελικά η Βουλή δεν προχώρησε σε σχετική επιτροπή για να ερευνηθούν τα στοιχεία.

Τέλος, η επιχείρηση «Καλυψώ» που έλαβε χώρα στα τελωνεία του Πειραιά τον περασμένο Ιούνιο, ενώ εμπλέκονται και πρόσωπα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θεωρήθηκε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Κατά πληροφορίες, εντοπίστηκε κύκλωμα το οποίο εισήγαγε διάφορα προϊόντα από την Κίνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δίχως όμως να καταβάλλονται οι απαραίτητοι τελωνειακοί δασμοί και ΦΠΑ. Στους εμπλεκόμενους αποδόθηκε η κατηγορία της τελωνειακής απάτης, ενώ η ζημία φέρεται να ξεπερνά τα τρία δισεκατομμύρια ευρώ.

