Χρόνος ανάγνωσης 1’

Με αυτούς θα πάει στις εκλογές: Και ξαφνικά ανασχηματισμός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Η ώρα των εκλογών πλησιάζει και ο πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παίξει το τελευταίο του χαρτί με έναν ανασχηματισμό που φέρνει αλλαγές και εκπλήξεις.

