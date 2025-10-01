Οι πρώτοι στο νέο κόμμα: Ποιους παίρνει απ’ τη ΝΔ ο Αντώνης Σαμαράς

Η κινητικότητα γύρω από το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά παίρνει πλέον πιο συγκεκριμένη μορφή, με τις πρώτες κινήσεις να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Διαβάστε ποιοι θα τον ακολουθήσουν στο νέο κόμμα με ένα κλικ στο Instanews.gr